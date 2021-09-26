朱立倫「驚險」重掌國民黨 喊話團結做「必勝藍」

國民黨主席當選人朱立倫(中)25日晚間舉行記者會，宣布將拜會每位候選人團結國民黨，記者會結束後並與支持者合影。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨 主席選舉落幕，前主席朱立倫以8萬5264票、得票率45.78%當選黨主席；是國民黨主席直選以來得票率最低、首位未過半當選的主席。「今晚開始是民進黨要擔心的時候！」朱立倫勝選感言強調會團結其他三位候選人江啟臣 、張亞中、卓伯源，他帶領的將是一個空前團結、充滿戰鬥力的國民黨，是戰鬥藍也要做「必勝藍」。

朱立倫並表示，未來不管是罷免案、公投案還是選舉，都不會放棄做為公民的權利，國民黨會共同團結起來對抗囂張、鴨霸的民進黨。

朱立倫當選後首要面對的就是在這場廝殺的選戰中，如何團結國民黨打贏未來的公投和選戰。朱立倫說，不管大家支持的是哪一位候選人，都是支持國民黨，今天起他將會到全台傾聽黨員心聲，「不支持我的，我會反省、檢討和改進」，會重建大家對國民黨的信心。

何時交接？ 朱立倫：應在10月底

江啟臣表示，「我們不會一輩子擔任黨主席，但一輩子都是國民黨的戰將」。期許朱立倫能夠承先啟後，為讓新當選的主席團隊能夠提前進入狀況，在全代會前擘畫未來四年的重大政策方向與戰略目標，他在開票當晚率一級黨務主管總辭，並指定副秘書長李彥秀成立交接小組，力求於9月底前完成交接，在新任黨主席的領導下向前衝刺。

不過，朱立倫回應，依據過去他擔任黨主席的經驗，請辭必須經中常會通過，依法新任主席應該是在10月30日的全代會交接上任，他不能提前交接。

朱立倫25日也致電各候選人，感謝過去為黨付出17個月的江啟臣，相信江的每一步作為都會在黨史上留下最好的紀錄；也邀請熟悉兩岸和平議題的張亞中一起討論、交流；卓伯源是黨內優秀同志，可以一起努力。

第21屆國民黨主席改選25日舉行，總選舉人數37萬711人，投票 數18萬7999票，投票率50.71%。

排名第二的張亞中獲得6萬632票，得票率為32.59%；尋求連任主席的江啟臣拿下3萬5090票，得票率為18.87%；卓伯源5133票，得票率為2.76%。

棄保發酵 10%票轉向朱立倫

黨內指出，選戰最後在強力操作棄保及「恐中」、亡黨感的效應下，估計有10%的選票轉向朱立倫，在此情形下，朱立倫最後得票仍未過半，以15%、2萬5000多票差距「小勝」張亞中，可說是「驚險出線」。

張亞中說，他能獲得這些支持是因為「民心」，希望新任黨主席能了解「得民心者得天下」這個道理。

卓伯源表示，無論結果是什麼，讓國民黨更好絕對是他們的共識，國民黨一定會團結，讓2022、2024再次勝利，所有走過的路都有意義，所有的努力都不會白費。