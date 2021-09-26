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朱立倫收到習近平賀電 黨魁直選以來僅「他」沒賀電

記者周志豪／台北報導
中共總書記習近平循例發電文，祝賀朱立倫當選國民黨主席。(新華社)
中共總書記習近平循例發電文，祝賀朱立倫當選國民黨主席。(新華社)

國民黨主席選舉25日結束，由前主席朱立倫回鍋當選。中共總書記習近平北京時間26日上午9時確定「循例」發賀電祝賀，呼籲兩黨未來應繼續堅持共同政治基礎，堅守民族大義，為台海謀和平，為國家謀統一。

朱立倫稍晚也將循例回覆，表達感謝與重申對兩岸路線求同尊異立場。

習近平賀電中表示，過去兩黨堅持九二共識與反台獨共同政治基礎，造福兩岸同胞有目共睹。

習近平賀電循2015年給朱立倫首度當選國民黨主席賀電慣例，習近平往返電文維持「黨對黨」模式，習以「台北中國國民黨中央委員會朱立倫先生」稱呼，落款名「中國共產黨中央委員會總書記」。

黨魁直選以來 僅江啟臣沒收到賀電

朱立倫確定收到賀電後，已宣布請辭的現任主席江啟臣成為當選唯一未獲中共賀電的國民黨直選主席。

除朱立倫外，2016年3月26日當時立法院前副院長洪秀柱當選補選黨主席後，當晚習近平也發賀電祝賀，表示面對兩岸關係新情勢，盼兩黨未來能續以民族大義和同胞福祉為念，繼續在「九二共識」基礎上推動和平發展。

2017年5月20日前副總統吳敦義當選新任黨主席後，習近平於隔天凌晨也發出賀電，表示「切望國共兩黨『以兩岸同胞福祉為念』，堅持『九二共識』，堅定反對台獨，把握兩岸關係和平發展正確方向，『同為中華民族偉大復興而奮鬥之』」。

當時吳敦義覆電則表示，「期盼國共兩黨持續深化『九二共識』，推動兩岸和平制度化，弘揚中華文化，促進兩岸永續發展，合作走向康莊大道」。

但習近平賀電，2015年稱朱立倫「先生」，2016年稱洪秀柱「您」，到2017年卻稱吳敦義為「你」，稱謂變化在當時就引發國共關係惡化揣測，在吳接任主席後，國共論壇也確實停辦至今。

去年現任主席江啟臣當選後，習近平更中斷往例未發賀電，國共論壇也在黨內氛圍與江啟臣主導的兩岸路線調整下，仍未恢復舉辦至今。

習近平 國民黨 江啟臣

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