昔白宮顧問電郵曝光：川普去年拚大選翻盤 優於抗疫

根據調查川普政府防疫措施的國會眾院小組委員會所取得的電子郵件顯示，對川普政府白宮官員來說，為去年年底大選結果翻盤，遠比因應去年冬天疫情來得重要。(美聯社)

根據調查川普 政府防疫措施的國會眾院小組委員會所取得的電子郵件顯示，對川普政府白宮 官員來說，為去年年底大選結果翻盤，遠比因應去年冬天疫情 來得重要。

密切參與川普政府因應疫情行動的病毒學家哈特菲爾(Steven Hatfill)，曾在去年10月、11月和今年1月陸續寫電郵給其他同事，內容反覆提到「選舉」如何優先於疫情；後來全國疫情在1月份激增至每天逾25萬人確診。

哈特菲爾當時主要為川普白宮經濟顧問納瓦羅(Peter Navarro)提供建言；他去年10月在電郵中寫道：「現在選舉迫近，COVID退居二線，但這種疾病醜陋不堪。」11月，川普不願接受選舉結果，哈特菲爾在一封電郵中寫道，他自己的角色「已轉向選舉舞弊調查」。

哈特菲爾在電郵中詳細說明他在白宮選舉挑戰中的角色，包括散播有關拜登家庭和一家投票機公司有裙帶關係的謠言。

今年1月5日，哈特菲爾在喬治華盛頓大學的一位同事發電郵問他為什麼不「搞定病毒」；哈特菲爾怪罪選舉糾紛，並寫道，「因為選舉事情失控了。我的團隊去哪我就去哪。」他還提到自己努力協助挑戰內華達州選舉結果。

眾院小組委員會獲得的電子郵件還顯示，哈特菲爾除了代表政府與外部醫療保健公司打交道，還直接與白宮、衛生福利部和食品暨藥物管理局高級官員互動。

由民主黨領導的小組委員會23日已向哈特菲爾發出傳票，要他交出小組委員會4月份首次要求的文件，並責備他淡化自己在白宮因應疫情方面的影響力。

小組委員會主席眾議院多數黨黨鞭克萊本(James E. Clyburn，加州)在寫給同事的備忘錄指稱，「哈特菲爾拒絕提供文件，並在他與小組委員會工作人員的溝通中，誤導淡化他參與因應疫情的過程。」克萊本還批評川普政府刻意將哈特菲爾歸類為「無償志工」，質疑政府有避免透明度和迴避道德規範的嚴重問題。

哈特菲爾則發表聲明，為自己參與選舉挑戰一事辯護，稱這是因為他不滿聯邦官員因應疫情的方式；「從我身為醫生的角度來看，我一直對公共衛生被視為政治足球，感到沮喪；我對『全國疫情計畫』(National Pandemic Plan)被立場相互衝突的小官僚們破壞，感到厭惡。」