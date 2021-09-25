決策遭質疑 丕優民調：近6成民眾認拜登「神智不清」

最新丕優民調顯示，拜登整體支持率最近兩個月急跌，現在只有44%成年人贊同拜登的工作表現，55%不贊同。

最新丕優民調 顯示，各個年齡層的美國 人都對總統拜登 失去信心，尤其是他的精神敏銳度以及外交政策方面。

根據丕優研究中心23日發布的民調數據，拜登的整體支持率在最近兩個月急劇下降，現在只有44%的成年人贊同拜登的工作表現，55%不贊同；在7月份，贊同他的工作表現的人高達55%，43%不贊同。

若以年齡畫分，在30至49歲組別，只有47%支持率，較兩個月前大幅下跌12個百分點；在18至29歲組別，支持率更從7月份的56%下降到9月份的42%，大跌14個百分點，是下跌幅度最大的。

至於65歲及以上組別，也從50%下到43%，儘管下跌幅度只為8個百分點，但長者群體對拜登的失望程度也愈來愈高。

此外，民眾似乎對78歲拜登的精神狀況也感到擔憂，僅有43%的受訪者認為拜登「思維敏銳」(mentally sharp)，相比於7月份時的民調下降了11個百分點。

在此情況下，更多人相信他因為思維不夠敏銳，在很多方面都決策錯誤。只有43%的美國人認為拜登在移民方面作出明智決定， 56%不同意，而且有37%對他的移民政策完全沒有信心。

在處理新冠疫情方面，約有一半(51%)受訪者對拜登防疫政策有信心，但相比於7月份下降了14個百分點。

此外，拜登也未能很好地團結國家，只有34%的受訪民眾認為他能夠將美國變得更加緊密，下降了14個百分點。

丕優的民調是在9月13日至19日展開，反映出拜登的種種細節正受到民眾廣泛批評。

至於同於24日公布的哈佛/哈里斯(Harvard/Harris)民調結果也顯示，前總統川普的支持率為48%，首次超過拜登的46%。拜登在5月時的支持率為57%的最高水平，然而由於在阿富汗倉卒撤軍的大混亂、美墨邊境的海地無證移民危機、基建設施預算案在國會陷入僵局，都令他的民望急跌。