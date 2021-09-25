海地人前途未卜 德州拆無證客營寨 1.5萬人1周內消失

成群湧至的海地移民在德州格蘭德河畔橋下紮營，最多時曾有1萬5000人。(Getty Images)

一周前將近1萬5000名絕大多數多為海地無證客聚集在德州邊境 城市德里奧(Del Rio)橋下的畫面，24日不再可見，地方及聯邦官員表示，德州邊境所有難民營都已拆除，這些群眾部分已被遣返，其他人則前途未卜。

自一周前大量無證移民 試圖從墨西哥阿庫尼亞市(Ciudad Acuña)渡河，進入相鄰的德里奧，但大多人都不在拜登 政府的保護計畫之下，只能面臨被驅離的命運。

動用17架飛機 遣返2000海地人

國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，自19日以來當局已加快腳步安排17架飛機，將大約2000名海地人驅離，未來人數還會持續增加；但至少有1萬2400名移民可暫時入境，直到移民法官做出裁決。

此外，目前還有約5000人被國安部拘留，梅奧卡斯指這些人仍在進行審核程序，最終有些人可能有機會申請成為合法居民，但有些人將會被遣返。

一名知情的執法官員透露，24日共有六班飛機被派出前往海地、25日有七班、26日有六班，不過仍有變數。

今年海地發生規模7.2的強震，許多當地人家園都被摧毀，加上國內經濟發展不佳，基於國安考量和其他因素，拜登政府已提供保護給10萬餘名海地人。

然而，美國與墨西哥近來積極解決逐漸被政治化的人道主義局勢，希望抑制無證移民湧入，促使才上任兩個月的美國駐海地特使富特(Daniel Foote)以拜登政府「不人道」地驅逐海地移民為由，於23日請辭；此外，最近不斷在媒體上散播有關邊境巡邏隊騎馬驅趕移民的畫面，更引發眾怒。

24日一早還有100多名移民滯留在阿庫尼亞市，大多為單身男性；數十名攜家帶眷的移民趁著墨西哥執法人員晚間撤守時，試圖返回德里奧；礙於河水高度上漲，邊境巡邏隊(Border Patrol)探員只能盡可能協助有小孩的人渡河。