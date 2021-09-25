拜登再批「邊巡員揮鞭」 攝影記者：只看照片易腦補

這張曾引起爭議的照片顯示，騎在馬上的移民局探員揮舞類似「馬鞭」或「繩套」的細長物品驅趕越界的海地移民。(美聯社)

拜登 總統24日譴責邊境巡邏隊在德州德里歐市(Del Rio) 騎馬追逐、包圍還鞭打海地無證移民 ，處置不當；拜登矢言要讓「行為駭人」的邊巡員付出代價，自己身為總統該負起責任；但一名拍攝邊巡員與無證客 相遇激烈場面的攝影記者指出，自己並沒看到任何揮鞭打人的行為。

CNBC頻道報導，一系列照片、視頻內容指出，邊巡員騎在馬上攫住想越界入美的海地無證客；對此拜登在白宮首度對德里歐市局面強力評論說，看到邊巡員騎馬追逐無證客，揮鞭打人，真是驚駭且氣憤，「我向各位保證，那些人要付出代價；偵辦行動立即展開，一定要交待結果。」

副總統賀錦麗也把邊巡員處置海地無證客的方式，比擬為奴隸時代，壓迫美洲原住民及非裔的最惡劣時刻；「必須咎責，交待結果，人類不應該遭遇那種對待。」

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)24日表示，出現在逮人照片、視頻的邊巡員已改調行政職，偵辦期間不得再與移民互動；至於拜登矢言要懲罰那些邊巡員，梅奧卡斯只表示要讓調查結果來決定。

但華盛頓時報報導，一名拍下邊巡員騎馬緝捕海地無證客的攝影記者瑞吉(Paul Ratje)向德州KTSM電視台表示，他沒瞧見邊巡員有揮鞭打人的事；華時表示，白宮及移民權促進人士向邊巡員所發的怒火，應該消風洩氣。

瑞吉表示，自己瞧見無證客四散奔逃，躲避幹員所騎的馬，幹員是有揮舞韁繩，但並非針對無證客，「只看照片很容易會自行腦補」。

瑞吉的解說與邊巡隊長歐提茲(Raul Ortiz)說法一致；歐提茲也騎馬巡邊，他20日表示，邊巡員都有控制馬匹，不至於傷害到沿著渡河險道的無證客，隊員把這件事看得比什麼都重要；歐提茲說，自己有信心實情正是如此。