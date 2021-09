國會暴動調查 川普顧問、盟友收傳票

前總統川普(左)與前任白宮資深顧問巴農。(路透資料照)

眾院委員會如火如荼地調查1月6日國會攻擊事件,23日首度發出傳票,要求前總統川普 的四名顧問與親信提交各項紀錄與證詞。

民主黨籍眾院國土安全委員會主席、密西西比州聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson)宣布,對前白宮 幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)、川普的社群媒體主任史卡維諾(Dan Scavino)、川普前顧問巴農(Steve Bannon),以及前國防部官員帕特爾(Kashyap Patel)發出傳票;這四人都是川普最忠堅的盟友,且在國會攻擊發生當時與川普密切聯繫。

湯普森寫道,委員會正在調查國會攻擊事件的「事實、細節與事發原因」,請前述四人在10月中旬之前提交文件和證詞。

夏季籌組的委員會委員審閱數千份文件後,進入訪問階段,委員會向白宮索取各項紀錄,希望還原當天的情況與真相,釐清川普支持者暴打國會警察、損毀國會大廈資產,意圖干擾議員認可拜登 總統勝選的程序,以避免類似情況再次發生。

湯普森在信中寫道,調查員相信每位證人都在事前得知消息;以巴農而言,民主黨人引述他在1月5日「預言」,「明日可能鬧翻天」(all hell is going to break loose tomorrow),且他在國會攻擊前一周曾提醒川普注意當天會發生的事情。

在給梅杜斯的信中,湯普森寫道,梅杜斯致力翻轉川普敗選的情況,施壓各州官員散播選舉舞弊的不實言論,並指梅杜斯涉及「籌畫與準備挑戰大選結果和計票延誤的行動」。

至於帕特爾,則是在國會攻擊當天與梅杜斯密切保持聯繫;調查員相信,帕特爾有關於國會攻擊的文件與訊息。

報導指出,史卡維諾1月5日與川普討論如何說服議員不要認可拜登的勝選結果;史卡維諾在推特(Twitter)發文,宣傳攻擊前的川普造勢活動,並呼籲川普支持者「成為歷史的一部分」;委員會調查發現,史卡維諾6日當天在白宮內部發表推文。