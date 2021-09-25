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國會暴動調查 川普顧問、盟友收傳票

編譯陳韻涵／綜合24日電
前總統川普(左)與前任白宮資深顧問巴農。(路透資料照)
前總統川普(左)與前任白宮資深顧問巴農。(路透資料照)

眾院委員會如火如荼地調查1月6日國會攻擊事件，23日首度發出傳票，要求前總統川普的四名顧問與親信提交各項紀錄與證詞。

民主黨籍眾院國土安全委員會主席、密西西比州聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson)宣布，對前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)、川普的社群媒體主任史卡維諾(Dan Scavino)、川普前顧問巴農(Steve Bannon)，以及前國防部官員帕特爾(Kashyap Patel)發出傳票；這四人都是川普最忠堅的盟友，且在國會攻擊發生當時與川普密切聯繫。

湯普森寫道，委員會正在調查國會攻擊事件的「事實、細節與事發原因」，請前述四人在10月中旬之前提交文件和證詞。

夏季籌組的委員會委員審閱數千份文件後，進入訪問階段，委員會向白宮索取各項紀錄，希望還原當天的情況與真相，釐清川普支持者暴打國會警察、損毀國會大廈資產，意圖干擾議員認可拜登總統勝選的程序，以避免類似情況再次發生。

湯普森在信中寫道，調查員相信每位證人都在事前得知消息；以巴農而言，民主黨人引述他在1月5日「預言」，「明日可能鬧翻天」(all hell is going to break loose tomorrow)，且他在國會攻擊前一周曾提醒川普注意當天會發生的事情。

在給梅杜斯的信中，湯普森寫道，梅杜斯致力翻轉川普敗選的情況，施壓各州官員散播選舉舞弊的不實言論，並指梅杜斯涉及「籌畫與準備挑戰大選結果和計票延誤的行動」。

至於帕特爾，則是在國會攻擊當天與梅杜斯密切保持聯繫；調查員相信，帕特爾有關於國會攻擊的文件與訊息。

報導指出，史卡維諾1月5日與川普討論如何說服議員不要認可拜登的勝選結果；史卡維諾在推特(Twitter)發文，宣傳攻擊前的川普造勢活動，並呼籲川普支持者「成為歷史的一部分」；委員會調查發現，史卡維諾6日當天在白宮內部發表推文。

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