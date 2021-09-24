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美教育部挺學校強制接種 鼓勵學生全面打疫苗

記者顏伶如／綜合報導
聯邦教育部23日宣布支持學校強制合資格的教職員和學生接種新冠疫苗。圖為密西根州15歲的Lucas Hutten（左）接種輝瑞疫苗。（Getty Images）
聯邦教育部23日宣布支持學校強制合資格的教職員和學生接種新冠疫苗。圖為密西根州15歲的Lucas Hutten（左）接種輝瑞疫苗。（Getty Images）

教育部長卡多納(Miguel Cardona)23日說， 支持學校規定符合新冠疫苗接種資格的學生強制打疫苗；他說，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)全面核准某些青少年接種新冠疫苗，將可為各州政府官員排除障礙，讓疫苗計畫得以落實。

卡多納接受新聞網站POLITICO訪問時說，不只支持學校強制規定學生打疫苗，還鼓勵各州政府應該擬定計畫，確保將推動學生全面打疫苗；他說，希望掌握決策權的各州州長能做出如此決定，因為疫苗已獲得食藥局全面核准了。

卡多納說：「民眾如今都不再討論麻疹了，這是有原因的。」他表示，麻疹疫苗變成強制規定接種之後，「我們就揮別了麻疹疫情而往前走」，「因此我相信此時此刻，我們必須往前邁進」。

他表示，各州州長應該與學校主管及衛生官員商討強制規定學生打疫苗的計畫，特別在疫情迅速擴散的地區，以及由於疫情嚴重而讓學生面臨再度回到遠距教學或網課與實體教室並行的疫情熱區。

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)指出，來自全美15州、年齡12歲至17歲之間的兒童，超過60%已至少接種一劑新冠疫苗，但在另外九州，相同年齡層的兒童已接種一劑新冠疫苗者卻不到40%。

圖為紐約市布魯克林的學生戴口罩上學。（路透）
圖為紐約市布魯克林的學生戴口罩上學。（路透）

另一方面，佛羅里達州某些學區主管由於要求學生戴口罩，結果遭到共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)減薪處分，聯邦政府23日透過教育部為學區主管將扣款補回。

POLITICO新聞網站報導，拜登政府總共為佛州阿拉楚瓦郡(Alachua County)學校主管補回14萬7719元被佛州教育廳開罰的罰款。

疫苗 教育部 疫情

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