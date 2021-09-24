突破性染疫恐成常態 醫師：若未引發重症 無須擔憂

新冠肺炎 疫情持續升溫，極具傳染性的Delta變種病毒不斷蔓延，近來公衛專家和醫生都提醒民眾，儘管已接種新冠疫苗 ，發生突破感染的案例恐怕只會有增無減，但只要未引發重症，民眾都毋須擔憂。

聯邦疾病防治中心 (CDC)先前公布的研究報告指出，未接種疫苗者感染新冠肺炎的機率是已接種疫苗者的五倍；不過目前當局有關突破感染的追蹤系統，只記錄有重症住院治療或死亡的案例，現階段仍屬罕見。

然而，隨著病毒傳播力加強、疫苗效力開始降低，最近各州統計都顯示，已完成疫苗接種染疫但未住院的人正持續增加，專家也預測這樣的情況將持續擴大。

約翰霍普金斯大學(JHU)傳染病專家阿達加(Amesh Adalja)表示：「某程度上來說，每個人都有染疫可能，但我們的目標是確保大家接種疫苗後，每個感染者都只會出現輕症。」

目前大部分突破感染者確實都只引發輕症、有些甚至無症狀，但這些所謂「輕微」的病症對健康的人來說，恐怕和想像完全不一樣；事實上，這些輕症如同嚴重流感的常見症狀，包括發燒、肌肉痠痛、鼻塞和極度疲勞。

一般來說，突破感染者的病症都會維持幾周，但最糟的病症如乾咳或灼熱的頭痛，通常只維持兩周左右、有時可能更短。

不論病症的嚴重程度，當局建議突破感染者仍須隔離、且在家上班或遠端學習，感染者的家庭成員或曾近距離接觸者也可能需要隔離觀察。

專家強調，新冠疫苗研發的目的並非將病毒完全消滅，公衛專家最初的目標即延緩病毒傳播的速度，並降低染病的致命率；儘管突破感染存在，患者體內的病毒量遠低於未接種疫苗者，因此他們傳染病毒的機率也大幅降低。