輝瑞補強針施打對象 CDC與FDA未達共識

65歲以上長者、長照中心居民和部分有宿疾者，將可接種輝瑞補強針。（Getty Images）

聯邦疾病防治中心(CDC )疫苗 顧問小組23日表決，同意讓65歲以上長者、長照中心居民和部分有宿疾者接種輝瑞(Pfizer)的新冠疫苗補強針；在另一個染疫重症高風險族群孕婦方面，CDC重申，新冠疫苗不會增加孕婦流產的風險。

CDC不建議職場有染疫風險者接種

另外，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)22日同意讓65歲以上長者、患有嚴重疾病與工作環境存在染疫高風險者，在接種第二劑疫苗至少半年後打補強針；但CDC預防接種諮詢委員會(ACIP)翌日討論，不建議讓工作環境存在染疫，或完全接種後存在突破式感染風險者打補強針。

CDC專家小組支持給原本接種輝瑞疫苗的65歲以上長者、養老院居民、體弱者接種輝瑞疫苗補強針。（路透）

ACIP採取匿名投票 ，通過授權讓長者及長照機構居民，在完全接種後至少半年，接種單劑輝瑞/BioNtech新冠疫苗補強針。

此外，ACIP也建議50歲以上患有宿疾而致染疫可能有重症高風險的群體接種補強針；ACIP成員凱瑟琳‧多林(Kathleen Dooling)說，這類疾病包括癌症、中風、慢性腎疾、慢性阻塞性肺病、糖尿病、心臟病、肥胖、孕婦和老菸槍。

然而，ACIP對於50歲以下者接種補強針的看法分歧，委員會就18歲到49歲有宿疾者接種補強針的投票結果為9比6。

CDC與FDA未就補強針接種對象達成共識，部分學者表示遺憾。

俄亥俄州立大學兒科教授桑切斯(Pablo Sanchez)說：「我們可以讓18歲以上的所有人打補強針。」

ACIP主席、史丹福大學兒科醫師葛瑞絲李(Grace Lee)希望所有人都能打補強針，「我曾照顧染疫兒童，最終不治，兒童家屬希望能給孩子多重保護。」

CDC重申疫苗不會增加流產風險

另一方面，CDC以數據佐證，重申新冠疫苗不會增加孕婦流產或嬰兒先天缺陷的風險。

CDC官員克里斯汀·歐爾森(Christine Olson)22日告訴ACIP，研究追蹤1613名接種新冠疫苗的孕婦，其中30%的準媽媽在第二孕期時打疫苗，70%在第三孕期時打疫苗，最終誕下1634名嬰兒，包括21對雙胞胎。

歐爾森說：「我們審查了現有數據，沒有發現疫苗導致流產或對嬰兒造成不良影響的證據。」

接受研究追蹤的孕婦種族組成，分別是79.4%白人、8.4%亞裔、8.1%西語裔和1.4%非裔，其中65%的人年齡介於25歲到34歲，另有33%的人為35歲到44歲。