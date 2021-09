川普告姪女、紐時「密謀獲財務機密」 求償1億

川普總統提出訴訟,向他的姪女和紐約時報求償至少1億元。(美聯社)

前總統川普 21日向紐約州 達切斯郡(Dutchess County)法院提起訴訟,指控其姪女瑪麗.川普(Mary Trump)及紐約時報 基於「個人仇恨」,合作策畫「陰險毒辣」的計謀,竊取、使用他個人的機密資料而獲利,要求至少1億元的賠償金。

國會山莊報(The Hill)報導,川普指的是由紐約時報記者蘇珊.克雷格(Susanne Craig)、巴斯托(David Barstow)、比特納(Russell Buettner)2018年的報導,揭發其稅收及財務紀錄,其中涉及4億元以上的疑似逃漏稅;此報導獲得2019年普立茲(Pulitzer Prizes)解釋性報導獎。

總統公開自己的繳稅紀錄是個慣例,但川普是極少數不肯在任內公布報稅資料的總統;川普在訴狀上說,紐時記者在明知有保密協議的情況下,仍不懈地找上瑪麗,讓她從她的律師辦公室「竊取」、並與紐時共享相關資料;紐時並透過面向公眾的力量,將這些「機密紀錄」寫成一系列報導,獲取利益。

瑪麗以身為川普家族成員卻反川,以及揭露川普秘辛的著作「永不滿足:我的家族如何製造出了世界上最危險的人」(Too Much and Never Enough)聞名;川普在訴狀上說,瑪麗「嚴重違反」2001年與家族簽下的保密協議,把有關資料提供給紐時,協助紐時完成報導,而且從「永不滿足」一書中獲利。

雖然川普去年就曾發起法律行動,以瑪麗違反保密協議為由阻擋「永不滿足」的發行,但當時法官認為,2001年的保密協議措辭模糊,不足以阻擋出版社的印行計畫。

而現在,川普在訴狀上說,紐時及瑪麗雙方基於「個人仇恨」,共同策畫「陰險毒辣」的計謀,「竊取機密紀錄」;為此他要向紐時及瑪麗求償至少1億元。

瑪麗用粗口回應說,川普就是個「他媽的輸家」,此舉展現了他的「絕望」;紐時則說,他們「一絲不苟」的報導內容具「壓倒性的公益性」,川普興訟試圖讓獨立新聞社噤聲,他們會起而抗爭。