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川普告姪女、紐時「密謀獲財務機密」 求償1億

編譯洪毅／綜合22日電
川普總統提出訴訟，向他的姪女和紐約時報求償至少1億元。(美聯社)
川普總統提出訴訟，向他的姪女和紐約時報求償至少1億元。(美聯社)

前總統川普21日向紐約州達切斯郡(Dutchess County)法院提起訴訟，指控其姪女瑪麗．川普(Mary Trump)及紐約時報基於「個人仇恨」，合作策畫「陰險毒辣」的計謀，竊取、使用他個人的機密資料而獲利，要求至少1億元的賠償金。

國會山莊報(The Hill)報導，川普指的是由紐約時報記者蘇珊．克雷格(Susanne Craig)、巴斯托(David Barstow)、比特納(Russell Buettner)2018年的報導，揭發其稅收及財務紀錄，其中涉及4億元以上的疑似逃漏稅；此報導獲得2019年普立茲(Pulitzer Prizes)解釋性報導獎。

總統公開自己的繳稅紀錄是個慣例，但川普是極少數不肯在任內公布報稅資料的總統；川普在訴狀上說，紐時記者在明知有保密協議的情況下，仍不懈地找上瑪麗，讓她從她的律師辦公室「竊取」、並與紐時共享相關資料；紐時並透過面向公眾的力量，將這些「機密紀錄」寫成一系列報導，獲取利益。

瑪麗以身為川普家族成員卻反川，以及揭露川普秘辛的著作「永不滿足：我的家族如何製造出了世界上最危險的人」(Too Much and Never Enough)聞名；川普在訴狀上說，瑪麗「嚴重違反」2001年與家族簽下的保密協議，把有關資料提供給紐時，協助紐時完成報導，而且從「永不滿足」一書中獲利。

瑪麗川普(右圖)曾寫書揭川普總統的短。(美聯社)
瑪麗川普(右圖)曾寫書揭川普總統的短。(美聯社)

雖然川普去年就曾發起法律行動，以瑪麗違反保密協議為由阻擋「永不滿足」的發行，但當時法官認為，2001年的保密協議措辭模糊，不足以阻擋出版社的印行計畫。

而現在，川普在訴狀上說，紐時及瑪麗雙方基於「個人仇恨」，共同策畫「陰險毒辣」的計謀，「竊取機密紀錄」；為此他要向紐時及瑪麗求償至少1億元。

瑪麗用粗口回應說，川普就是個「他媽的輸家」，此舉展現了他的「絕望」；紐時則說，他們「一絲不苟」的報導內容具「壓倒性的公益性」，川普興訟試圖讓獨立新聞社噤聲，他們會起而抗爭。

川普 紐約時報 紐約州

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