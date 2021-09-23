阻海地無證客 德州部署百輛警車築「鋼鐵長城」

海地無證移民非法越界情形嚴重，德州州長下令州警在美墨邊界格蘭德河邊用警車築起「鋼鐵長城」來遏制無證移民進入內陸。(美聯社)

海地移民大量湧入德州美墨邊境 風波未息，就在德州邊境巡邏隊(CBP)因騎馬「狩獵」驅趕非法移民 而陷入政治風暴的同時，共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)派出了大量警車駐守在德里歐市(Del Rio)的邊境，阻止移民湧入。

州長21日接受媒體訪問時說：「州政府派出了數百輛的警車，形成一道綿延數哩的『銅牆鐵壁』駐守在德里歐市的邊境，阻止大量非法移民跨越邊境大壩，目前我們已經成功有效控制該區域。」

除了派出警車機動性地圍堵非法越境者外，艾伯特曾多次公開表示要興建前總統川普所倡議的美墨圍牆，並在美墨圍牆興建經費遭拜登 政府叫停後，又自行挹注了約20億元；艾伯特還抨擊拜登政府的外交與移民政策「軟弱」，他說：「興建圍牆的目的是執行法律，如果法律無法落實必將造成混亂，而混亂必將造成不人道。」

拜登政府則表示，停止興建圍牆的計畫是因為這道牆是仇外主義的象徵，所費不貲而且效果有限，但不代表聯邦政府不處理這些問題，目前已責成相關單位重新檢視這筆原定用於興建圍牆的費用，能否挪做其他阻止非法移民越境的用途。

事實上，不同於此前對移民較為寬容的態度，拜登政府面對此次海地移民危機態度頗為強硬，並與前總統川普一樣，引用美國法典42章關於公共衛生的規定，不論這些海地移民從哪裡出發，一律直接強制遣返回海地。

許多被強制遣返海地的非法移民不滿地表示，他們連在飛機上都被銬上鐐銬，「像奴隸一樣」地被鎖起來；此外，上飛機前沒有人告訴他們要被送回海地，使他們被迫回到這個已經離開數十年、剛經歷政變而滿目瘡痍的國家。