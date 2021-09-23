我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫苗涵蓋率突破5成 累計接種逾1358萬劑

重開休士頓、成都總領館？秦剛：美方需先有行動

抓了又放… 數千海地無證客在美等候出庭

編譯盧炯燊／綜合22日電
許多在德州邊界被捕的無證移民被送到人道關懷中心。(美聯社)
許多在德州邊界被捕的無證移民被送到人道關懷中心。(美聯社)

儘管拜登政府出動飛機將擠在德州德里歐國際大橋(Del Rio International Bridge)下的海地無證移民遣送回國，但更多人被抓後獲釋，留在美國的海地無證移民愈來愈多。

美聯社引述匿名官員報導，最近幾天「大批、大批」海地人獲釋，數字高達數千人，不少人獲釋時更同時收到通知，必須在60天到移民局辦公室或移民法庭報到。

據海地官員表示，從9月20日到22日間，有已十架飛機將無證移民遣返回國，儘管沒有完整數據，但其中六班航機共運戴了713人；此外，從22日開始，每天有七班飛往海地的航班。

擠在德里歐國際大橋下的海地人，最高峰時達到1萬4000人；共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)21日表示，現在最新估算為8500人，但他拒絕透露這幾天有多少人獲釋。

對於大批海地無證移民獲釋放的消息，國土安全部22日表示，那些不會即時遭驅逐的海地人，有可能給拘留或獲釋，他們必須到移民法庭或移民辦公室報到決定去留；國安部同時重申，美國邊界沒有開放，人們不應冒險來美，不論個人或家庭都會受限，包括遭驅逐。

然而美聯社報導，有兩位美國官員指出，這個釋放無證移民的做法只會削弱拜登政府公開聲稱要馬上逐走他們的立場，也變相吸引更多人到來，特別是共和黨人指責拜登政府的政策只會使海地人相信會獲得庇護。

至於誰必須遣返海地、誰可以獲釋，其標準仍然是個謎。這兩位官員表示，單身成年人是立即驅逐的對象，而例如孕婦、有小孩的家庭，有醫療問題的人等弱勢群體都有可能獲釋；此外，拜登政府稍早已宣布，沒有成年人陪同的兒童不會被遣返。

美聯社的報導指出，在20日，德里歐就有200人獲釋，不少是孕婦或帶著兒童的人，他們登上由邊境人道主義聯盟Val Verde組織安排的巴士，前往德州休士頓市，然後分散到全國各地。

移民局 拜登 美國

上一則

扯韁控馬遭誤認鞭海地無證客 邊境警批官員無知

下一則

拜登協商民主黨要角 爭取黨內派系共識 支持預算案

延伸閱讀

法召回大使抗議後 拜登馬克宏首度通話約定下月歐洲見

法召回大使抗議後 拜登馬克宏首度通話約定下月歐洲見
拜登主持新冠峰會 宣布再捐5億劑輝瑞疫苗

拜登主持新冠峰會 宣布再捐5億劑輝瑞疫苗
美墨邊境「海地偷渡獵捕」拜登移民政策左右為難

美墨邊境「海地偷渡獵捕」拜登移民政策左右為難
一洲焦點／習近平為何低調承諾減碳？拜登第一任期成敗進入關鍵

一洲焦點／習近平為何低調承諾減碳？拜登第一任期成敗進入關鍵

熱門新聞

白宮新冠疫情協調官齊安茲20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息。(路透)

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

2021-09-20 22:40
「華爾街日報」社論指出，中國國家主席習近平將做出上台以來最大膽的經濟賭注：刺破中國房地產的大泡泡，卻不讓經濟崩盤。（路透）

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

2021-09-21 12:46
拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬，攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社)

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

2021-09-19 11:40
紐約市卡麥餐廳領位員要求顧客出示疫苗接種紀錄，結果遭到圍毆。旁觀者的手機拍下當時經過。(WNBC截圖)

不願出示接種卡 3德州觀光客痛毆紐約餐廳員工

2021-09-18 07:05
川普對澳洲媒體爆料，指武漢實驗室外曾經堆放屍袋；他說據他接觸的證據顯示，COVID-19病毒有95%的可能性是源自武漢實驗室。(擷自YouTube天空新聞頻道)

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

2021-09-21 11:38
美軍的最高現任將領——63歲的參謀長聯席會議主席，密利上將——14日遭捲入重大的軍政倫理與忠誠風暴。（歐新社）

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

2021-09-15 20:22

超人氣

更多 >
北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企
美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免
新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話
美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」
來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問

來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問