抓了又放… 數千海地無證客在美等候出庭

許多在德州邊界被捕的無證移民被送到人道關懷中心。(美聯社)

儘管拜登 政府出動飛機將擠在德州德里歐國際大橋(Del Rio International Bridge)下的海地無證移民遣送回國，但更多人被抓後獲釋，留在美國 的海地無證移民愈來愈多。

美聯社引述匿名官員報導，最近幾天「大批、大批」海地人獲釋，數字高達數千人，不少人獲釋時更同時收到通知，必須在60天到移民局 辦公室或移民法庭報到。

據海地官員表示，從9月20日到22日間，有已十架飛機將無證移民遣返回國，儘管沒有完整數據，但其中六班航機共運戴了713人；此外，從22日開始，每天有七班飛往海地的航班。

擠在德里歐國際大橋下的海地人，最高峰時達到1萬4000人；共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)21日表示，現在最新估算為8500人，但他拒絕透露這幾天有多少人獲釋。

對於大批海地無證移民獲釋放的消息，國土安全部22日表示，那些不會即時遭驅逐的海地人，有可能給拘留或獲釋，他們必須到移民法庭或移民辦公室報到決定去留；國安部同時重申，美國邊界沒有開放，人們不應冒險來美，不論個人或家庭都會受限，包括遭驅逐。

然而美聯社報導，有兩位美國官員指出，這個釋放無證移民的做法只會削弱拜登政府公開聲稱要馬上逐走他們的立場，也變相吸引更多人到來，特別是共和黨人指責拜登政府的政策只會使海地人相信會獲得庇護。

至於誰必須遣返海地、誰可以獲釋，其標準仍然是個謎。這兩位官員表示，單身成年人是立即驅逐的對象，而例如孕婦、有小孩的家庭，有醫療問題的人等弱勢群體都有可能獲釋；此外，拜登政府稍早已宣布，沒有成年人陪同的兒童不會被遣返。

美聯社的報導指出，在20日，德里歐就有200人獲釋，不少是孕婦或帶著兒童的人，他們登上由邊境人道主義聯盟Val Verde組織安排的巴士，前往德州休士頓市，然後分散到全國各地。