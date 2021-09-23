扯韁控馬遭誤認鞭海地無證客 邊境警批官員無知

德州聯邦邊界巡邏員日前騎馬驅趕、抽打及逮捕無證海地移民的畫面曝光，也引發政治風暴。國安部承諾調查。(Getty Images)

日前德州邊境 巡邏隊員在馬背上疑似持鞭繩抽打海地移民 的畫面曝光引起軒然大波，但有隊員出面澄清，當時使用韁繩控制馬匹，並非鞭打移民；對此拜登 總統也表示：「我們會讓事情受到控制。」

現場影像曝光後，邊境巡邏隊員對於批評聲浪相當不滿，痛斥政府在移民議題上處理不當，才將焦點轉移到隊員身上。一名不具名的隊員向福斯新聞網(Fox News)指出，影像掀起眾怒，顯示官員對控制馬匹缺乏「基本常識」；隊員說這樣的狀況「剛好證明他們都是一群白癡」。

邊境巡邏隊員解釋：「用韁繩能更快控制馬匹，在需要的時候移動，特別是馬匹前面有一群人或動物，牠們更容易猶豫不前。」隊員表示高層官員竟然不了解他們在邊境事務上的角色，讓人感到相當失望。

全國邊境巡邏員工會(NBPC)副主席奎多(Art Del Cueto)則說：「他們沒有鞭打任何人，隊員根本沒有配發皮鞭。那樣的動作是要保護馬匹和騎士，不讓人抓住馬匹。」

面對外界的怒火，拜登表示：「我們會讓事情受到控制。」白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也表示，拜登已接受簡報，國土安全部(DHS)也已展開內部調查。

她說：「拜登總統認為那些照片和影片慘不忍睹，這不代表我們國家，他樂見國安部宣布展開調查，並全力支持。」

國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)21日至參院國安委員會作證，他也承認畫面「讓人難以直視」。他說：「我們無法容忍對移民有任何不當或虐待的行為，就這麼簡單。」

梅奧卡斯日前也表示，邊境巡邏隊員手持的是韁繩而非皮鞭；路透則報導現場有目擊者指出，隊員拿的是索套。

梅奧卡斯也表示，影像中的邊境巡邏隊員已暫調行政職；他也透露，調查工作最快在下周就能完成，屆時將對外公開結果。