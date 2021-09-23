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扯韁控馬遭誤認鞭海地無證客 邊境警批官員無知

編譯林育正／綜合22日電
德州聯邦邊界巡邏員日前騎馬驅趕、抽打及逮捕無證海地移民的畫面曝光，也引發政治風暴。國安部承諾調查。(Getty Images)
德州聯邦邊界巡邏員日前騎馬驅趕、抽打及逮捕無證海地移民的畫面曝光，也引發政治風暴。國安部承諾調查。(Getty Images)

日前德州邊境巡邏隊員在馬背上疑似持鞭繩抽打海地移民的畫面曝光引起軒然大波，但有隊員出面澄清，當時使用韁繩控制馬匹，並非鞭打移民；對此拜登總統也表示：「我們會讓事情受到控制。」

現場影像曝光後，邊境巡邏隊員對於批評聲浪相當不滿，痛斥政府在移民議題上處理不當，才將焦點轉移到隊員身上。一名不具名的隊員向福斯新聞網(Fox News)指出，影像掀起眾怒，顯示官員對控制馬匹缺乏「基本常識」；隊員說這樣的狀況「剛好證明他們都是一群白癡」。

邊境巡邏隊員解釋：「用韁繩能更快控制馬匹，在需要的時候移動，特別是馬匹前面有一群人或動物，牠們更容易猶豫不前。」隊員表示高層官員竟然不了解他們在邊境事務上的角色，讓人感到相當失望。

全國邊境巡邏員工會(NBPC)副主席奎多(Art Del Cueto)則說：「他們沒有鞭打任何人，隊員根本沒有配發皮鞭。那樣的動作是要保護馬匹和騎士，不讓人抓住馬匹。」

面對外界的怒火，拜登表示：「我們會讓事情受到控制。」白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也表示，拜登已接受簡報，國土安全部(DHS)也已展開內部調查。

她說：「拜登總統認為那些照片和影片慘不忍睹，這不代表我們國家，他樂見國安部宣布展開調查，並全力支持。」

國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)21日至參院國安委員會作證，他也承認畫面「讓人難以直視」。他說：「我們無法容忍對移民有任何不當或虐待的行為，就這麼簡單。」

梅奧卡斯日前也表示，邊境巡邏隊員手持的是韁繩而非皮鞭；路透則報導現場有目擊者指出，隊員拿的是索套。

梅奧卡斯也表示，影像中的邊境巡邏隊員已暫調行政職；他也透露，調查工作最快在下周就能完成，屆時將對外公開結果。

邊境 拜登 移民

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