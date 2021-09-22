保險與醫院糾紛… 早產兒夭折 父母竟被催討25萬醫藥費

2018年聖誕節前夕，孕婦布特妮‧藍恩(Brittany Giroux Lane)在紐約西奈山西醫院(Mount Sinai West)生下的早產女嬰在加護病房住25天後宣告不治；一年多後，卻收到保險 公司追討25萬7000元醫藥費帳單，理由是更換保險公司導致計費疏失。

紐約時報 指出，這件案例凸顯大型醫院與大型保險公司兩強較勁之下，夾在中間的消費者通常只能在收到帳單時，才知道醫藥費用的具體數字。

報導指出，布特妮‧藍恩2019年1月痛失才剛出生的女兒，2020年夏天她與丈夫克雷頓‧藍恩(Clayton Lane)卻收到信諾保險集團(Cigna Corp)催繳通知，上面寫著積欠醫藥費共計25萬7000元。保險公司指出，由於藍恩夫妻曾因職務異動更換保險公司，因此她生產過後信諾保險逾繳某些其實不必給付的費用給醫院。

家屬悲：一再憶起喪女之痛

藍恩夫妻說，對於整起事件感到不解的是，保險公司多繳醫藥費給醫院，到頭來卻找消費者追討；克雷頓‧藍恩指出：「對他們來說，只是在商言商，但對我們來說，卻是一再經歷傷痛，一次次憶起女兒的死。」

專家表示，大型醫院與大型保險公司爆發費用糾紛時，消費者根本無計可施；消費者對於醫藥費帳單常常難以估計，通常都是等到好幾個月後陸續收到帳單通知，才能知道具體數字。

意外醫藥費帳單事件頻傳

2020年，國會通過法案禁止保險公司向消費者收取「意外醫療帳單 」(surprise medical bills)，新法將在2022年起生效；但類似藍恩夫妻等其他類型的意外醫療帳單，未來仍將持續存在。

家屬無奈陳情 終獲解決

報導指出，藍恩夫妻花了數小時打電話、寄發數十封郵件，也向位於兩州的主管機關陳情，希望解決問題，為此感到心力交瘁。

醫療顧問機構Systemedic Inc醫療費用專家蘇珊‧努爾(Susan Null)指出，在這起案例當中，對於保險公司付了什麼款項給醫院，病患毫無掌控能力，消費者也沒辦法控制保險公司能否向醫院把多繳的款項討回；努爾說，某些情況下，病患後來索性自行聯絡醫院，要求醫院把款項退給保險公司。

藍恩夫妻向州政府陳情之後，終於收到保險公司來函，承諾不再寄發催討通知信。