白宮官員：拜登強推補強針 美國內先打 主因怕缺貨

拜登政府強力推動補強針政策。(歐新社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)上周做出專家結論，除65歲以上老年人，以及高染疫風險醫護人員外，一般民眾不須接種第三劑新冠疫苗 ，使拜登政府的補強針計畫受挫；白宮 兩名不具名官員表示，拜登政府之所以強力推動此政策，主要是擔憂未來疫苗可能出現缺貨的問題。

不具名官員指出，白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)在過去兩個月來的防疫會議上曾表示，根據以色列的數據，接種輝瑞疫苗(Pfizer)的民眾體內抗體會隨著時間下降，有必要在此一現象在美國 發生之前就及早準備，因此才盡可能推動接種補強針的計畫；一旦因為抗體下降導致疫苗接種需求大增，屆時美國恐面臨疫苗短缺的問題。

白宮對於抗體下降的憂慮，也因此推遲今春原訂的國際疫苗捐贈計畫，結果面臨國際批評，指控美國在疫情嚴峻之時囤積疫苗，沒有國際道德；但正如同該名官員所說：「萬一國內有大量需求而我們拿不出疫苗時，沒人有辦法承擔這種責任。」

目前美國手上有1.5億劑庫存疫苗能立刻為民眾接種補強針，10月開始輝瑞公司也會開始陸續交付另訂的2億劑，屆時美國手上的疫苗數量更多，才方便進行國內接種與國際捐贈的調度。

然而，這名官員同時表示，美國政府深知終結疫情的唯一方法，是國內外「都」普遍接種疫苗，因此部分官員對於FDA做出的結論鬆了一口氣；這些反對美國推動補強針的官員認為，一旦美國開放第三劑，將會使其他西方國家效仿，致使全球疫苗分配更不平等。

為此，政府對國內及國外的接種狀況已有規劃；官員說：「國內民眾疫苗接種的部分，我們的備貨量絕對充足，並確保在有必要接種補強針時，供應量也不致缺乏；同時，包含專為國際捐贈而訂購，尚未交付的5億劑輝瑞疫苗在內，美國手上共有6億劑預備捐贈的疫苗。」