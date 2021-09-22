嬌生：打第2劑對中度至重度病情 有94%保護力

在俄亥俄州立大學學生瑞許今年4月接種嬌生疫苗。(美聯社)

嬌生 集團(Johnson & Johnson)21日指出，原本只須接種一劑的嬌生疫苗 ，如果追加第二劑將可讓人體產生更多抗體，抵禦病毒感染的效果更好；嬌生集團的研究顯示，對於感染新冠病毒後出現中度至重度病情具有94%的保護效果，與原本就分兩劑施打的莫德納(Moderna)、輝瑞(Pfizer)疫苗保護力差不多。

嬌生集團研究結果顯示，追加第二劑有助於提供長期保護力。(美聯社)

「與莫德納、輝瑞差不多」

嬌生集團公布了三份有關嬌生疫苗的不同研究，研究結果顯示追加第二劑有助於提供長期保護力；該集團旗下楊森藥廠研發部(Janssen Research & Development)全球總監馬曼恩(Mathai Mammen)指出，根據大規模實際數據及第三階段研究結果證實，只須施打一劑的嬌生疫苗，能夠針對新冠病毒提供強大且長久的保護效果，避免因為感染冠病毒而住院。

馬曼恩指出：「施打一劑嬌生疫苗就可以產生良好的免疫反應以及長期免疫記憶，再追加一劑補強針時，將可獲得抵抗新冠病毒的進一步保護效果。」

原來只打單劑的嬌生21日表示，第二劑的效果很好，保護率可達94%，準備申請使用。(美聯社)

華盛頓郵報報導，凡德堡大學(Vanderbilt University)醫學中心傳染疾病專家夏夫納(William Schaffner)21日說：「這是令人振奮的消息。」不過，他也說，到目前為止尚未掌握所有數據資料，相關訊息也必須通過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)審查，才會提出進一步建議。

專家：應打得到補強針

「接種嬌生疫苗的民眾對是否要打補強針感到焦慮，覺得自己被遺忘在陰暗角落。」夏夫納說，從嬌生集團公布的報告看來，接種嬌生疫苗的民眾，「未來應該可以打得到補強針。」

嬌生疫苗今年2月27日獲得食藥局緊急使用授權；根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，目前已有1480萬名美國 民眾接種嬌生疫苗。

有線電視新聞網(CNN)報導，根據嬌生集團的資料，持續進行中的第二階段實驗顯示，嬌生疫苗若在相隔56天期間追打補強針，在美國對染疫後陷入重症的保護效果達100%，對於染疫後出現中度至重度病情也有94%保護效果；在全球其他地區則對染疫後出現中度至重度病情具有75%保護效果。