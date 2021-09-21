葉倫投書WSJ籲提高債限 否則將爆金融危機

財政部長葉倫投書「華爾街日報」，呼籲國會提高舉債上限，否則美國將陷入金融危機。（路透）

美國 經濟開始復甦，卻又面臨新危機；財政部 長葉倫 (Janet Yellen)投書「華爾街日報」，以「國會，請提高舉債上限；我們終於走出疫情危機，但別讓全國陷入金融危機」為題，呼籲國會提高舉債上限，避免爆發新一波金融危機。

自1960年起，國會已提高和停止美國舉債上限達80次。若這次若未執行，在10月的某個時間點，財政部的現金緩衝將用罄，聯邦政府將無法支付開支。美國過去總是準時支付開支，但經濟學家和財政部官員皆一致認為，未能提高舉債上限，將引發大規模經濟災難。

接下來數百萬名美國人將瞬間免面臨現金不足，只是時間的問題，在重要的付款上將無限期延宕。近5000萬名年長者將停止收到社會安全支票，軍隊可能欠薪，數百萬仰賴每月兒童稅收抵免額的家庭也將面臨嚴蕩。美國將債務違約。

過去美國從未違約，若違約可能將引發歷史性的金融危機，加重衝擊緊急公衛體系。此外，更可能引發利率上升和股價崩落等危機。屆時目前的經濟復甦將轉為衰退，就業市場失去數百萬個就業機會，經濟成長也將損失數十億元。

走過這場金融浩劫，美國的國力將永久衰弱。過去一個世紀，美國的信用度在經濟的競爭者間，一直是個巨大的優勢，在借款上幾乎比全球其他國家還更加優惠，但債務違約將危及美國的金融地位。

如此一來，借貸的成本走高轉嫁至消費者身上，在美國的居住開銷也更加昂貴。房貸、車貸與信用卡帳單等，所有透過信用支付的消費在違約後將更加昂貴。

葉倫解釋，提高舉債上限並不等於授權花費額外納稅人的稅金，這就如同提高國家的信用卡額度。以現況來看，目前97%的額度由過去的國會與政府授權。縱使拜登政府不授權任何開支，我們依舊需要解決舉債上限的問題。

葉倫指出，支付美國的帳單不應該是個具有爭議性的議題，過去的政府與國會曾在兩黨支持但不被外界力挺下，三次停止舉債上限。因此，我對於國會議員深感信心，將再次化解舉債上限的問題，但必須動作快。

葉倫說：「時間就是金錢，價值數以億計。」