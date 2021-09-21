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第一夫人首受訪 吉兒：拜登臨難關 我也痛苦

編譯洪毅／綜合19日電
第一夫人吉兒．拜登受訪，談到拜登總統目前受到的政治攻訐，表示這讓她感到痛苦，「如果我沒有感到心痛，就不會是他的好夥伴了」。（路透）
第一夫人吉兒．拜登受訪，談到拜登總統目前受到的政治攻訐，表示這讓她感到痛苦，「如果我沒有感到心痛，就不會是他的好夥伴了」。（路透）

拜登就任總統後，在近期碰到各種難關，妻子吉兒．拜登(Jill Biden)也在近日首次以第一夫人身分受訪，在與紐約時報的訪談中，吉兒談到了身分轉換後的各種感受，以及試圖在家庭、職業及公務上扮演好不同的角色。

雖然拜登執政難關近期才接踵而來，但是夫婦倆很早就注意到，要彌合當前美國兩極分化的局勢有多麼困難，也是多麼傷人；例如吉兒曾在拜登執政初期訪問賓州一所學校時，外面聚集抗議民眾，舉著寫有粗言穢語的標語。

近期各種執政難關、以及對拜登的政治攻訐，吉兒並未置身事外；吉兒表示，就是因為她愛著拜登，她才會感到痛苦，「如果我沒有感到心痛，就不會是他的好夥伴了」。

儘管任務艱鉅，吉兒並沒有放棄彌合國家分歧的努力；吉兒迄今已走訪全國32州，相當多的州民風保守，與拜登防疫、預算的政策多表抵制，例如接種率只有三成的密西西比州、田納西州等地，她無懼現場各種噓聲。

雖然吉兒甚少涉入實際的立法或行政領域，但拜登曾說，吉兒將「深入參與」她支持的社區大學免學費倡議討論；吉兒表示，拜登更相信身為妻子的她的直覺，而不是研擬政策的顧問。

吉兒捍衛家庭的態勢也十分出名，例如有幕僚披露，副總統賀錦麗曾在與拜登爭奪黨內初選，攻擊他的從政紀錄時，吉兒數次髒話出口；吉兒從未公開否認這些報導，並向紐時說大家都該「繼續向前走」。

吉兒還寫下歷史，在成為第一夫人後繼續從事原本的工作；而對於這些身分的轉變，吉兒表示，現在她與拜登一樣，都發現自己像是生活在「鍍金的籠子」裡，相較於在德拉瓦州老家時的各種穿梭，現在在白宮開扇窗戶都會吸引維安人員注意。

而最後一絲過往的紀錄，似乎是吉兒堅持，任教的學校不要在資料中稱她為「第一夫人」，而是「英文老師吉兒．崔西(J. Tracy)」。

拜登 紐約時報 田納西州

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