眾院民主黨提案暫停債限至明年 10天內先給政府經費

國會眾院民主黨議員提案提高國債上限，但任務艱鉅，共和黨若反對恐致政府停擺。圖為眾院議長波洛西（前左）與參院多數黨領袖舒默（前右）日前出席活動。（歐新社）

眾院民主黨 20日提議暫停國債上限到明年底，並核准短期政府經費，未來10天先給政府經費，以免政府10月1日起停擺。

眾院議長波洛西在國會辯論國債上限數周，仍面臨共和黨在參院抵制拜登 總統預算 案後，和參議院多數黨領袖舒默共同宣布上述提案。

兩人表示，這項提案反映兩黨去年12月前總統川普在任時聯手通過的9080億元新冠紓困經費，「民眾期待共和黨議員承擔責任，兌現這項他們很驕傲地(和我們一起)通過的預算的諾言。」

參院少數黨領袖麥康諾卻以民主黨如今控制國會兩院和白宮為由，硬不幫民主黨提高債務上限，「我們的國家絕不能倒債，債務上限是有必要提高，但由誰來提高，要看民眾選誰」。

麥康諾和共和其他黨參議員若堅持這種態度，聯邦政府又可能面臨發不出員工薪水和支不出相關經費的「關門」窘境。

民主黨指出，提高債限不意謂授權政府支出新的經費，僅意謂讓財政部另行籌款支應國會已核准的支出項目，即新冠紓困，讓小商家與升斗百姓度過疫情造成的經濟困頓的經費。

簡言之，美國目前面臨10天內通過新支出法案，否則聯邦政府就得關門；同時又非得提高借債上限不可，否則就要倒債的雙重困境。

國會要在10天內解決這麼巨大的困境，近年來從未見過。拜登政府的3.5兆預算藍圖，以及民主黨的政治行情，端看未來10天如何走出困境，或困在裡面眼看著政府停擺、百姓受苦、世人恥笑。

共和黨敢和民主黨鬥狠比勇，是看在明年期中選舉，是否可透過這場鬥爭，贏回兩院多數黨的地位。簡言之，政治豪賭也。

以拒絕提升國債上限為政治武器，是共和黨2011年受茶黨議員「要脅」後開始玩的把戲，只不過這次，麥康諾不配合拜登的理由是，拜登預算太大又要加稅，還會繼續堆高國債，「就讓民主黨自己去玩吧」。

民主黨表面上以國債是兩黨共同造成的，向民眾喊話，背地裡，黨內開始調解「中間派」反對拜登3兆5000億元預算「過大」的意見，縮小規模不是不可能。