我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

談台駐美處更名 美學者：或被曲解為美支持台獨

「潛艦門」讓歐盟考慮延期與美國的科技峰會

眾院民主黨提案暫停債限至明年 10天內先給政府經費

記者張聲肇／綜合報導
國會眾院民主黨議員提案提高國債上限，但任務艱鉅，共和黨若反對恐致政府停擺。圖為眾院議長波洛西（前左）與參院多數黨領袖舒默（前右）日前出席活動。（歐新社）
國會眾院民主黨議員提案提高國債上限，但任務艱鉅，共和黨若反對恐致政府停擺。圖為眾院議長波洛西（前左）與參院多數黨領袖舒默（前右）日前出席活動。（歐新社）

眾院民主黨20日提議暫停國債上限到明年底，並核准短期政府經費，未來10天先給政府經費，以免政府10月1日起停擺。

眾院議長波洛西在國會辯論國債上限數周，仍面臨共和黨在參院抵制拜登總統預算案後，和參議院多數黨領袖舒默共同宣布上述提案。

兩人表示，這項提案反映兩黨去年12月前總統川普在任時聯手通過的9080億元新冠紓困經費，「民眾期待共和黨議員承擔責任，兌現這項他們很驕傲地(和我們一起)通過的預算的諾言。」

參院少數黨領袖麥康諾卻以民主黨如今控制國會兩院和白宮為由，硬不幫民主黨提高債務上限，「我們的國家絕不能倒債，債務上限是有必要提高，但由誰來提高，要看民眾選誰」。

麥康諾和共和其他黨參議員若堅持這種態度，聯邦政府又可能面臨發不出員工薪水和支不出相關經費的「關門」窘境。

民主黨指出，提高債限不意謂授權政府支出新的經費，僅意謂讓財政部另行籌款支應國會已核准的支出項目，即新冠紓困，讓小商家與升斗百姓度過疫情造成的經濟困頓的經費。

簡言之，美國目前面臨10天內通過新支出法案，否則聯邦政府就得關門；同時又非得提高借債上限不可，否則就要倒債的雙重困境。

國會要在10天內解決這麼巨大的困境，近年來從未見過。拜登政府的3.5兆預算藍圖，以及民主黨的政治行情，端看未來10天如何走出困境，或困在裡面眼看著政府停擺、百姓受苦、世人恥笑。

共和黨敢和民主黨鬥狠比勇，是看在明年期中選舉，是否可透過這場鬥爭，贏回兩院多數黨的地位。簡言之，政治豪賭也。

以拒絕提升國債上限為政治武器，是共和黨2011年受茶黨議員「要脅」後開始玩的把戲，只不過這次，麥康諾不配合拜登的理由是，拜登預算太大又要加稅，還會繼續堆高國債，「就讓民主黨自己去玩吧」。

民主黨表面上以國債是兩黨共同造成的，向民眾喊話，背地裡，黨內開始調解「中間派」反對拜登3兆5000億元預算「過大」的意見，縮小規模不是不可能。

民主黨 拜登 預算

上一則

北京觀察／恒大危機3種結局 終歸政治解決

下一則

恒大欠債3000億 震撼華爾街…道指一度跌近千點

延伸閱讀

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
拜登首場聯大演說 將強調美中是競爭非新冷戰

拜登首場聯大演說 將強調美中是競爭非新冷戰
CNN：拜登政府擬調高2022年難民接收上限至12.5萬人

CNN：拜登政府擬調高2022年難民接收上限至12.5萬人
拜登領導之下 民調：54%認為美國「更不團結」

拜登領導之下 民調：54%認為美國「更不團結」

熱門新聞

白宮新冠疫情協調官齊安茲20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息。(路透)

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

2021-09-20 22:40
「華盛頓郵報」即將出版的新書爆出猛料，稱在川普執政時期的最後幾個月裡，美國高級軍官2次擔心總統的行為可能會引發與中國的戰爭，因此採取緊急行動以避免武裝衝突。（路透）

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

2021-09-14 23:02
拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬，攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社)

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

2021-09-19 11:40
紐約市卡麥餐廳領位員要求顧客出示疫苗接種紀錄，結果遭到圍毆。旁觀者的手機拍下當時經過。(WNBC截圖)

不願出示接種卡 3德州觀光客痛毆紐約餐廳員工

2021-09-18 07:05
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

瑞度卡努身價飆10億 美網250萬獎金 想買152元AirPods

2021-09-13 09:41
美軍的最高現任將領——63歲的參謀長聯席會議主席，密利上將——14日遭捲入重大的軍政倫理與忠誠風暴。（歐新社）

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

2021-09-15 20:22

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地