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美明年難民限額 擬上調至12.5萬

記者顏伶如╱綜合報導

有線電視新聞網(CNN)20日報導，熟悉決策內幕的消息人士指出，拜登政府考慮調高2022年a會計年度的難民接收上限至12萬5000人，以符合拜登總統先前訂定的承諾。

報導指出，拜登先前訂定的目標為，上台之後第一個會計年度將接收12萬5000名難民，但後來坦承如此構想「並不容易達成」。不過，12萬5000人的數字則透露了拜登政府在即將到來的會計年度可望接收的難民總人數。2022年會計年度自今年10月1日開始，到2022年9月30日截止。

今年稍早，拜登政府被媒體問到是否調高2021會計年度難民接收人數時，是維持前任川普任內的1萬5000人，結果被罵翻天，後來拍板敲定的接收人數為6萬2500人。

數十名民主黨籍眾議員8月底曾聯名致函拜登，要求聯邦政府大幅提高2022年的難民接收人數，理由是阿富汗與世界其他地區紛紛出現人道危機，並指2022年接收的難民人數「不應該低於20萬人」。

前總統川普執政期間，美國每年接收難民人數上限為1萬5000人。今年5月，拜登宣布2021年美國接收難民人數上限為6萬2500人。

另一方面，CNN主播記者奧卡斯塔(Jim Acosta)19日專訪國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)時，則問到美國對於來自不同國家的難民是否出現「自相矛盾」，為何歡迎5萬名曾經協助美軍的阿富汗難民前來美國，卻拒絕海地難民入境。

奧卡斯塔詢問：「我們歡迎阿富汗難民，卻要海地難民回去。這當中是否出現自相矛盾？」

梅奧卡斯回答：「一點也沒有。」梅奧卡斯指出：「這是兩種完全不一樣的程序。我們透過空中運輸把阿富汗難民接來，他們都是已經通過安全檢查與背景調查的。整個作業程序非常安全，有秩序且符合人道精神。」

梅奧卡斯指出，阿富汗難民的狀況與疫情期間出現的不規則遷徙(irregular migration)、非法入境案例不同，「長達數月以來，我們態度一直非常明確且堅定，不斷強調不能透過這種方式到美國，透過這種方式闖關也不會成功的」。

拜登 美國 阿富汗

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