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美邊境騎警抽打海地無證客？ 白宮說話了

編譯林育正╱綜合20日電
美墨邊界的聯邦巡邏員警19日騎馬在格蘭德河畔，揮繩圍堵涉水非法入境的海地難民。(Getty Images)
美墨邊界的聯邦巡邏員警19日騎馬在格蘭德河畔，揮繩圍堵涉水非法入境的海地難民。(Getty Images)

德州德里歐國際大橋(Del Rio International Bridge)下聚集超過萬名海地移民，拜登政府已展開大規模驅趕，22日起每天將有三個航班將移民送回海地兩個城市；遣返以單身成人和部分家庭優先，但執法過程中，邊境巡邏隊員騎馬持繩索疑揮舞抽打移民的畫面曝光，讓白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也表示「慘不忍睹」。

目前當局採取雙管齊下政策，不僅將移民送回海地，更阻擋移民從墨西哥邱達德阿庫尼亞市(Ciudad Acuña)進入美國。19日已有超過320位移民搭乘三個航班抵達太子港，21日預計還將有六個遣返航班抵達。

美國的強力執法，顯示這可能是近數十年來，最大規模驅逐移民或難民的行動之一。官員透露，目前預計22日起，每天將有七個遣返航班，四班飛往太子港，三班飛往海地角；航班預計從聖安東尼奧出發，但有關當局可能加入艾爾帕索。但如此一來，移民將沒有機會申請政治庇護就遭遣返。

國安部官員表示，拜登政府目前計畫將優先遣返所有單身成人，以及部分家庭。無人陪伴的兒童與部分家庭，將被允許留在美國等待庇護聽證會。

邊境巡邏隊19日已在橋下驅趕超過3300名移民，國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示將持續驅趕。梅奧卡斯也說，目前已投入600名聯邦探員與相關人力處理德里歐市的移民。

梅奧卡斯也來到現場視察，他指出只要來到美國就能留下來的假消息，是造成移民數量暴增的主因。他說：「國安部對此感到非常擔憂，移民聽信假消息誤以為邊界已開放，能申請暫時保護狀態。」

邊境巡邏隊執法過程中，被拍到揮舞繩索疑似抽打移民的畫面，對此白宮發言人莎奇表示「慘不忍睹」，人民將對此感到憤怒。她說：「我不認為任何人看到這種畫面，會認為這是合適或可接受的執法行為；但我目前還沒有更多消息。」

移民 遣返 美國

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