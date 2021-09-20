澳洲潛艦採購爭議 法總統要拜登解釋「信任破裂」

美法兩國因為澳大利亞軍購潛艦案，發生齟齬。拜登總統計劃將致電法國總統馬克宏，解釋原委。圖為今年6月在拜登與馬克宏，出席在英國的G7峰會。(美聯社)

法國官員表示，馬克宏總統未來幾天將應邀美國 總統拜登 要求，而與拜登通電話；馬克宏將要求拜登解釋，究竟為什麼而導致兩國「信任的巨大撕裂」；知情人士另透露，為抗議英國幫助澳洲 改買美英製核子潛艦，而致澳方片面撕毀向法國購買柴電潛艦的合約，英法國防部長會議已告取消。

美英唆使澳洲毀約 法認定背叛

美聯社19日報導，法國政府發言人阿塔爾(Gabriel Attal)表示，美、法兩國間為了澳洲潛艦合約爆發重大外交危機；巴黎當局初聞澳洲片面毀約消息，先是憤怒及震驚，但現在該是忘懷而面向未來的時候了。

法國認為，澳洲突然撕毀2016年與法方簽定、價值660億美元、建造12艘柴電潛艦的合約，改與美、英簽約，建造八艘核電潛艦，事先未照會巴黎當局，令人震驚；法國因此召回駐美、澳兩國大使，象徵茲事體大；外長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)19日與兩位大使商討「當前危機的戰略後果」，但法國外交部並未進一步談及細節。

阿塔爾指出，當前危機以戰略命題為先，商業爭執次之，牽涉到各方力量、平衡、法國未來在印、太地區扮演的角色，以及與中國的關係。美國與澳洲簽下核潛艦合約，反映美方戰略方面轉向印、太地區，因應中國擴大在當地的影響力。

但法國認為，美、英唆使澳洲改與購買核潛艦，等於橫刀奪愛，畢竟法國與印、太地區關係也淵源甚久，努力提升自己在當地的影響力，與澳洲簽下五年造艦合約列居其中；新喀里多尼亞(New Caledonia)是法國領土，法國公民住在該區，還駐軍據守，也想加強在該區的存在感；此外印、太命題與歐洲也有關係。

法英防長雙邊會談 直接告吹

勒德里安痛批美、英強搶潛艦建造合約，法國認定自己遭盟友背叛，整件事充滿「心口不一、盛氣凌人還有撒謊騙人」。

消息人士另指出，為抗議澳洲撕毀潛艦合約，改買美、英技術的核子潛艦，部長帕利(Florence Parly)個人決定，取消與英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)的雙邊會談；澳洲則表示，幾個月來便向巴黎當局言明，憂心法製潛艦不符澳洲利益。