澳洲不後悔毀約：法製潛艦難滿足國安需求

澳洲總理莫里森19日表示澳洲是基於實際國防需要而放棄與法國核潛艦合約，改購美式核潛艦。(美聯社)

美英澳三國成立「AUKUS」軍事聯盟，使澳洲 撕毀購買12艘柴油潛艦總價660億美元的訂單，徹底惹怒法國；對此澳洲總理莫里森(Scott Morrison)19日表示，法國應了解澳洲深切和嚴重的擔憂，法製潛艦已無法滿足需求澳洲的國防安全；因此莫里森表示並不後悔。

莫里森說：「我們的憂慮相當深切且嚴重，攻擊級(Attack Class)潛艦已無法滿足澳洲保衛主權利益的需求。澳洲非常清楚表明，我們將以國家戰略利益為重做出決策。」他也表示，能夠理解法國的失望。

澳洲總理莫里森19日表示澳洲是基於實際國防需要而放棄與法國核潛艦合約，改購美式核潛艦。圖為停靠在珍珠港的美國海軍維吉尼亞級的快速攻擊艦「伊利諾」號。(美聯社)

面對中國的軍事擴張，澳洲將從美國取得核子動力潛艦技術，自行打造潛艦加以反制；但法國的攻擊級為傳統柴電動力潛艦，性能遠遠不足澳洲需要。

莫里森說：「我們與拜登 總統和英國首相強生(Boris Johnson)組成的三國聯盟，必須確保澳洲的利益優先。相信外界能夠理解在這種狀況下，合約的另一方會感到失望；但相對地，我深信外界也能了解，澳洲的國家利益是我們的首要考量。」

莫里森更說道：「這是由我個人在幾個月前提起，並持續與國防部 長和其他官員進行討論。」

澳洲國防部長達頓(Peter Dutton)則表示，澳洲對法國的態度相當開放和坦率，毫不隱瞞其考量。