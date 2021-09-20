強生斡旋搶走法國肥約 英脫歐後重返世界舞台

英國首相強生。（美聯社）

華府及倫敦官員均表示，居中牽頭而促成美英澳三國結盟，部署美式核動力潛艦到太平洋的是英國 ；這項劃時代協議促使澳洲 取消與法國達660億美元柴油動力潛艦合約，令巴黎當局大為光火，而英國則暗自得意，在英國退出歐盟後，這次斡旋又讓倫敦在全球舞台出現巔峰時刻。

紐約時報報導，因為澳洲改選美式核子潛艦，美、法關係跌到數十年來最低點，雖看來不像，但英國是其中的贏家；英國首相強生矢言要讓英國脫歐後能在全球舞台擔綱要角，澳洲改買美式潛艦是他首度取得重大、具體的勝利。

英國18個月前脫離歐盟，脫歐派強調如此才能讓英國在世界擁有一席之地；他們主打「全球的英國」這句口號，原本聽來像是懷念帝國時代的鄉愁，而非有條有理的對外政策。

但15日敲定的協議，由美、英聯合供應澳洲潛艦，既肯定英國是擁有核子專長的軍事強國地位，又是美國 信得過的盟國，還讓強生矢言英國要在亞洲打造出分量，顯得並非空口說白話。

目前英國已與澳洲、日本及南韓敲定貿易協議，還部署一艘航母到南海，幫忙美國盯梢野心勃勃的中國；前英國駐華府大使達若區(Kim Darroch)指出，全球的英國開始有血有肉，就國防及經濟等方面，讓全球感受到不能忽視英國。

搶到替澳洲造艦的肥約，英國能創造多少就業機會、工廠能賺多少錢，雖還得跟美國商量，但是對拜登撤軍阿富汗時根本沒考慮一下的英國，意義可是非同凡響；英方官員援引這個合約足以證明脫歐之後的英國，雖叫鄰國的法國大失血，但確有扭轉乾坤的能耐。

一開始接洽英國，認為由美、英幫忙部署核子潛艦要比法製柴電潛艦，對咄咄逼人的中國更有威懾力的國家是澳洲沒錯，但敲定此事，靠的是英相強生與拜登總統6月於英國康瓦爾在七大工業國集團(G7)的一番交流。英國說，美方官員本質疑澳洲何不向美國購買核潛艦成品就好，要靠倫敦才能把這群討厭鬼推開。