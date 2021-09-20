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拜登出席聯合國大會 歐洲盟友要他解釋「外交川普化」

編譯徐薏茹／綜合19日電
拜登。（美聯社）
拜登。（美聯社）

聯合國大會於20日登場，拜登將首度以總統身分出席聯合國大會，在大會上呼籲各國盡快行動處理新冠肺炎、氣候變遷、以及人權迫害等危機；美聯社報導各國盟友對於拜登的疑問漸增，對於其外交政策自川普卸任後是否真正改變有所質疑，藉由這次機會，各國盟友將審視拜登是否實踐競選承諾，成為比川普更好的合作夥伴。

過去幾個月，拜登在幾項重大議題與盟友立場相左，包括阿富汗撤軍、疫苗共享速度、國際旅遊限制、回應中國軍事和經濟行動等，而近來美國與英、澳建立夥伴關係影響法國利益也引起法國強烈不滿，美法外交關係緊張。

戰略與國際研究中心的全球衛生政策專家莫里森(J. Stephen Morrison)對於美法關係出現裂痕表達擔憂，此時全球疫苗接種率仍嚴重不均，亟需各國領導人的密切合作，「我們需要這些國家以美國提出的議程為主，挺身而出，因此法國缺席或參與度低將會是一次挫折。」

除此之外，拜登與歐洲盟友在其他議題上也不同步，例如對中國的立場，拜登呼籲民主盟國在經濟上一同與中國抗衡，加拿大、英國、法國大多支持拜登的立場，但德國、義大利則有遲疑，德國與中國有密切的貿易關係，一直以來希望避免被迫在美中兩國當中選邊站的局面。

拜登政府將本周視為重要時刻，於這次機會明確傳達美國的優先事項，爭取盟友支持。

另外，拜登也將於22日主持線上新冠疫情峰會，各國元首將齊聚一堂討論疫苗分配問題，處理全球各地呼吸器供應短缺及其他新冠疫情相關議題，除了新冠病毒，氣候變遷也是本次大會討論焦點，聯合國秘書長安古特瑞斯(Antonio Guterres)不斷強調世界正處於「關鍵時刻」，必須轉變為一個「更綠色更安全的世界」，為此各國必須攜手合作，並且確保在2022年上半年讓世界70%的人口完成疫苗接種。

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