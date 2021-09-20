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香港選委會選舉 林鄭：高投票率 反映各界支持新選制

記者陳政錄／綜合報導 
香港特首林鄭月娥。（路透）
香港特首林鄭月娥。（路透）

香港選制改制後，2021年香港特別行政區選舉委員會界別分組一般選舉，於19日晚6時結束，特首林鄭月娥隨後發表聲明稱，選舉順利舉行和接近九成的投票率，反映各界別對新選舉制度的支持，象徵「愛國者治港」原則落實。

林鄭月娥說，此次是按中國全國人大常委會通過經修訂的《基本法》附件一及附件二，完善香港特別行政區選舉制度後的首場選舉，意義重大，象徵著香港特區政治體制落實「愛國者治港」原則，堅持維護國家主權、安全和發展利益，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

林鄭月娥還說，由40個界別分組共1500人組成的選委會，有廣泛的代表性和符合均衡參與的原則，「今日接近九成的投票率也反映出各界別分組成員對新選舉制度的支持」。

對於接下來的香港立法會換屆選舉和行政長官選舉，林鄭月娥說，香港政制及內地事務局將總結在各投票站安排的實踐經驗，供日後參考，並會繼續與選舉管理委員會和選舉事務處等相關部門保持緊密合作，為接下來的立法會換屆選舉和行政長官選舉擬備全面和周詳的計畫，全力確保選舉妥善和順利舉行。

今年3月，中國13屆全國人大四次會議通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，規定香港選舉委員會擴大到五個界別共1500人，負責選舉行政長官候任人、立法會部分議員，以及提名行政長官候選人、立法會議員候選人等事宜。

根據新選制安排，選委會1500席中，有325人已獲裁定有效登記為選委會當然委員，並有156人獲裁定有效提名為選委會委員。另外，有603名候選人自動當選，412名候選人於19日競逐364個席位，由於香港立法會尚未舉行換屆選舉辦部分重疊原因，總數目前尚不足1500人。

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