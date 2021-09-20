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香港選委會選舉 警力多於選民 「民主派」近乎絕跡

香港新聞組／綜合19日電
香港19日舉行選舉委員會界別分組選舉，民主派幾乎絕跡。圖為工作人員計票。（美聯社）
香港19日舉行選舉委員會界別分組選舉，民主派幾乎絕跡。圖為工作人員計票。（美聯社）

香港19日舉行選舉委員會界別分組選舉。香港警務處處長蕭澤頤說，警方會部署了5000至6000警員巡邏，確保選委會選舉公平公正安全下進行。而此次選舉合資格選民人數不到4900人，警方部署的警力由此多於可投票人數。對此，特首林鄭月娥解釋說，當局因應評估而調動人手是職責所在。

19日的選舉中，1500席選舉委員只有364席須經投票產生，其他均為各界別自動提名產生或團體內推選，缺乏競爭。而角逐這300多個席位的候選人中，絕大部分都是建制派，民主派今年幾乎絕跡。

香港中大政治與行政學系副教授馬岳上月向香港媒體分析，此次選委會選舉幾乎沒有競爭可言，而且沒有民主派人士參選，加上選民人數大減，即使有組別出現競爭，對大局影響不大。這位專門研究香港選舉的專家還指出，民主派不參選此次的選委會選舉在意料之內，即使參選，也難取得188個的行政長官候選人提名門檻，對特首選戰沒有影響力，參選意義不大。

香港中聯辦網站18日轉載中共黨媒新華社一篇題為「反中亂港者出局是鐵的底線」的評論文章指出，這場選舉標誌著落實「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」邁出堅實一步，「一國兩制」的香港實踐開啟嶄新篇章。文章還說，必須確保選舉委員會選舉依法順利進行，確保「選舉委員會牢牢掌握在愛國者手中」。

19日的投票從早上9時開始，至傍晚6時結束。

來源：SCMP Clips

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