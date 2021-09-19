澳洲取消潛艦合約 法駐澳大使：巨大錯誤

被召回國的法國駐澳洲大使提博，18日在雪梨機場啟程前對媒體表示，澳方犯下「巨大」外交錯誤，「這樣處理兩國關係真的非常、非常糟糕」。(美聯社)

澳洲 取消法國潛艦軍購訂單，改由英美兩國協助建造，讓巴黎暴跳如雷，火速召回駐美國 及駐澳洲大使；駐澳大使回國前不忘痛批澳方犯下「巨大」外交錯誤，「這樣處理兩國關係真的非常、非常糟糕」。

法國駐澳大使提博(Jean-Pierre Thebault)返國前對媒體表示：「這不只是一份軍購合約，而是代表雙方信任、相互理解且真心誠意的夥伴關係。」他說：「我希望能進入一台時光機，讓我們不要陷入這種難以置信、尷尬笨拙、極不適當的局面，這很不像澳洲過往會做的事情。」

來源：The Telegraph

中央社報導，澳洲當局15日單方面宣布廢除2016年簽訂、價值600億元、內容包含12艘傳統動力潛艦的對法軍購合約，並改採美國、英國 技術，打造一支至少八艘核動力潛艦組成的現代艦隊。

對於法國召回大使，澳洲方面表示遺憾，強調坎培拉十分重視對法關係，希望兩國在其他問題上保持聯繫。澳洲外交部長潘恩(Marise Payne)說：「澳洲理解法國深感失望，相關決定是依據我們的國家安全利益所做。」

法國外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)表示，如今盟邦之間爆發嚴重危機，「存在撒謊、兩面手法以及重大背信和鄙視，你不能在聯盟內搞這種把戲，那是行不通的。」

勒德里安形容召回駐美澳大使是「非常象徵性」的行動，目的在「顯示我們有多麼不高興，以及我們之間存在嚴重危機，並重新評估要如何捍衛我們的利益」。他說：「這是美國和法國關係史上，我們頭一次召回大使返國諮商，這是嚴重政治行動，彰顯存在兩國間的危機程度。」

至於法國為何未召回駐英國大使，勒德里安說：「我們深知英國的一貫投機主義，因此沒有必要召回大使進行說明。」

法國政府主管歐洲事務的國務秘書克萊門特·伯恩(Clément Beaune)表示，澳大利亞撕毀潛艇合同也動搖了整個歐洲的信心。