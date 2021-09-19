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與中關係「6年惡化」 澳洲強化與美英合作

編譯林育正／綜合18日電
澳洲與中國的外交關係急遽惡化；圖為澳洲總理莫里森（右）和國防軍總司令坎貝爾（左）日前在記者會上。(路透)
澳洲與中國的外交關係急遽惡化；圖為澳洲總理莫里森（右）和國防軍總司令坎貝爾（左）日前在記者會上。(路透)

澳洲轉向與英美建立關係更為密切的聯盟，並取得技術打造核子動力潛艇，反映過去誤判中國的崛起，現在亟需更強硬的戰略反制北京強大的影響力。

中國占澳洲出口比例達三分之一，長期以來因經濟考量，雙方在政策上較為謹慎，以取得友善的經濟條件；不過由於中國展現強勢的經濟政治影響力，導致中澳關係在近六年急遽惡化，將澳洲推向強化與英美合作。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)表示，澳洲需要更積極維護自由航行，以及保護印太的法治；在現行的國防戰略下，原先向法國訂的傳統潛鑑不論在速度和水下巡航時間皆不如核子潛艇，已不符需求。

莫里森坦言：「過去幾十年來，澳洲在區域內享受較為和緩的環境，現在已是過去式。」

多年來，澳洲試圖在與美國保有軍事同盟，但經濟上仰賴中國上取得平衡；中澳關係在2015年簽署自由貿易協定，隔年中國投資創紀錄後達到高點；不過隨後澳洲質疑中國干預政治，更禁止華為提供設備做為5G基礎建設之用，雙方關係急轉直下；去年中國更對澳洲加關稅、禁止牛肉進口等貿易制裁。

北京聲稱為「保護國家主權」進行軍事擴張，更責怪澳洲導致兩國外交與貿易關係生變；中國不斷提升國防預算，更是全球六個擁有核動力潛艇的國家之一。

相較之下，澳洲也對海軍進行現代化工程，包括新長程飛彈、網路攻擊以及雷達監控能力；面對中國，澳洲不惜毀約並被法國指責為叛徒，也要擁有核子潛艇。

雪梨大學美國研究中心安全專家艾許莉‧湯森(Ashley Townshend)指出，核子潛艇將形成強大的威懾力量，可自水下前往南海和馬六甲海峽等潛在衝突點，並支援友邦監控任務。

目前澳洲國防預算占國民生產總值(GDP)2.2%，較10年前的1.8%略為提升，而莫里森也指出，預算還需要再增加；他說：「這就是新局勢的現況。」

官方智庫「澳洲戰略政策研究院」(Australian Strategic Policy Institute)專家蕭布里吉(Michael Shoebridge)指出，未來十年澳洲國防預算有可能達到GDP的3%；若區域局勢惡化，可能再提高。

他說：「身處在危險的世界中，3%已經算很便宜了。」

來源：7NEWS Australia

澳洲 中國 預算

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