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美國「急轉」對付中國 歐洲再難美中通吃

編譯潘勛／綜合18日電
美國急劇轉向亞洲對付中國，丟給歐洲國家在美、中之間選邊站的難題；圖為拜登總統(左二)6月在英國出席G7峰會時，與法國總統馬克宏(左三)有說有笑，如今卻因澳洲潛艦合約落至法國召回駐美大使的地步。(美聯社)
美國急劇轉向亞洲對付中國，丟給歐洲國家在美、中之間選邊站的難題；圖為拜登總統(左二)6月在英國出席G7峰會時，與法國總統馬克宏(左三)有說有笑，如今卻因澳洲潛艦合約落至法國召回駐美大使的地步。(美聯社)

以往美國叫嚷要把「重心轉往亞洲」，歐洲總覺得聽來像在放話威脅，不會落實成真，直到拜登政府15日宣布與英國、澳洲組成聯盟抵禦中國，同時暗藏給歐洲的問題是要在美、中之間選邊站，不能再左右逢源；以法國帶頭的歐洲論述是要自立自強，建立防禦戰力，但總之得選邊結盟，情勢令歐洲未來再難美中通吃。

紐約時報報導，美國自歐巴馬總統開始放話要把資源及注意力轉移到亞洲，與中國較勁；歐洲領袖當時則希望兩大超強之間關係能維穩，歐洲才能居中平衡其利益。

接下來到川普主政美國，對中國祭出關稅等貿易障礙；現如今拜登政府宣布美、英、澳已結盟，打算幫澳洲在太平洋建立核動力潛艦艦隊，同時也吃掉澳洲與法國達成購買法製柴油動力潛艦、總價達660億美元的合約。

法國光火了；只是雖然丟了與澳洲的潛艦肥約，卻也給法國更廣大的戰略目標一絲光明；法國總統馬克宏向來最大力提倡歐洲要「戰略自主」，以平衡的手段應對美中；歐洲盟國目前對拜登很是惱怒，先是責備阿富汗撤軍灰頭土臉，接下來搶走法、澳潛艦合約時，幾乎全無照會。

但專家認為，法國能否把這次軍火搶單敗北，轉化成大好機會，推動歐洲戰略自主，則仍待觀察；很多歐洲人認為法國人趁此機會可以光明正大增進自己利益，但即便如此，歐洲想在美中兩邊通吃則變得詭譎起來，難以為繼。

歐洲外交及安全政策研究組織「歐洲卡內基」(Carnegie Europe)執行長羅莎‧貝爾佛(Rosa Balfour)指出，歐洲對自己的立場及所作所為，必須深思熟慮，歐洲花更多經費在國防上，固然是好事，但歐洲還是要找盟友，英、美也在其內；願意花更大力氣自建安全戰力的歐洲，也是叫盟邦不得不更重視它的最好方式。

澳洲一度自恃與中國關係很好很強，但近幾年已告惡化；專家們都同意，美、英能提供的對中嚇阻力量，遠比法國強大得多。

貝爾佛指出，歐洲很清楚就氣候及貿易方面必須跟中國對談，另不願對中採取更鷹派姿態；中國正推動內、外宣，說這個世界不是挺中就是反中，但只要歐洲外交牌打得好，不被中國擘繪成加入反中集團，那麼局面會好得多。

中國 澳洲 拜登

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