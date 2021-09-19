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疫情飆、移民湧、外交危機…「內憂外患」拜登焦頭爛額

編譯洪毅／綜合18日電
拜登總統在內政外交接連受挫，周末返回德拉瓦州家鄉休息，18日到教堂做禮拜。(路透)
拜登總統在內政外交接連受挫，周末返回德拉瓦州家鄉休息，18日到教堂做禮拜。(路透)

當前拜登總統的內政、外交危機可謂接踵而來，內有新冠疫情升溫、海地移民逼近、預算案僵局，外有誤殺阿富汗平民、與法國關係惡化等；美聯社18日分析指出，這一切議題不但甚難處理，而且是否能夠圓滿落幕，都足以影響拜登在此一任期的歷史評價。

拜登曾表示，戰勝新冠疫情是他任內的核心目標；而6月平均每日新增確診數確實一度降至8500例，但是現在又升溫到14萬5000例；雖然拜登屢將責任推給反疫苗者及反對嚴格防疫措施的共和黨人，但是聯邦食品暨藥物管理局(FDA)17日決定，不建議廣泛接種第三劑「補強針」，卻也挫敗政府推動大規模補強針的構想。

在數個月的斡旋下，拜登政府好不容易達成兩黨共識的基礎建設法案，但是現在又有3兆5000億元的預算案僵局，更麻煩的是，此爭議不是來自共和黨，而是民主黨內溫和派及進步派的鴻溝，前者對大規模舉債持保留態度，後者則堅持在廣泛領域大規模支出的必要性，白宮要同時取悅兩派成為艱鉅任務。

拜登總統在內政外交接連受挫，周末返回德拉瓦州家鄉休息，18日到教堂做禮拜，離開時...
拜登總統在內政外交接連受挫，周末返回德拉瓦州家鄉休息，18日到教堂做禮拜，離開時與教友話別。(路透)

在外交方面，先前阿富汗撤軍亂局、13名美軍因恐攻殞命曾重挫拜登聲望，不過隨著撤軍完成，似乎又要從民眾的記憶中淡去；但是17日下午，國防部承認在一次空襲中，美軍誤殺十名平民，還包括七名兒童，而非恐怖分子；此事讓拜登好不容易擁有的周末假期變味，也再度喚起民眾不久前的記憶。

拜登堅決撤軍，外界咸認與加強應對中國威脅有關，與澳洲、英國突然達成的核子潛艦合約更是彰顯此事；但這次法國卻跟中國一起跳腳，法國甚至宣布召回駐澳洲、美國大使表示不滿，因為法國認為，美國刻意排除法國，讓澳洲取消原本與法國簽訂的巨額潛艦合約，甚至認為拜登恐怕與前總統川普一樣不可信賴。

除這四項內政、外交難題有待解決外，當前美墨邊界的局勢同樣值得關注，以近期來說，德州德里歐市(Del Rio)突然湧入超過1萬名海地無證客在河邊橋下紮營，這對人口3萬5000人的德里歐而言無疑是沉重壓力；拜登政府已決定將大部分海地無證客遣送回母國。

來源：VOA News

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