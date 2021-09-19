阿富汗撤軍究責 參院28日聽證 將逼問軍方高層

駐阿富汗前美軍最高指揮官米勒表示曾對撤軍表達不同意見，但未獲採納。參院28日即將就阿富汗撤軍失職一事，展開調查聽證。(美聯社)

前駐阿國美軍指揮官米勒(Austin Miller)日前指出，拜登 總統4月決定全撤前，他曾向軍方長官建議留下數千部隊，但未被採納；共和黨抓住這個機會，在國會即將對8月由阿富汗 狼狽撤軍舉辦的聽證會上，勢必向拜登政府興師問罪，讓阿國撤軍的政治攻防更形激烈。

●駐阿將領建議別全撤走 未被採納

華盛頓郵報18日報導，米勒將軍向參院軍事委員會作證的說法，預示國防部長奧斯丁 、參謀首長聯席會議主席密利、中央指揮部指揮官麥肯齊(Kenneth McKenzie)28日現身國會作證時，勢必面臨激烈逼問，高階將領撤軍前向白宮所提建議極可能是詢問重點之一，以便追究責任。

參院28日將傳參謀首長聯席會議主席密利，就有關阿富汗撤軍一事接受嚴厲質詢。(美聯社)

●共和黨批拜登 不聽軍方忠告

軍事委員會共和黨首席參議員英霍夫(James M. Inhofe)指出，米勒向奧斯丁、麥肯齊及密利建言時，拜登總統並不在場，但他確實反對美軍全部撤走；軍事委員會聽取的內容足以知悉：政府的說法與真相之間有諸多不符，而拜登顯然全不聽取軍方忠告。

消息人士指出，米勒向軍事委員會表示，無法確定自己的建言是否有送到白宮；另一名官員17日指出，米勒的表態曾傳達給拜登。

五角大廈拒絕詳細說明其他軍方高層給總統的建議，只表示高級將領的意見都獲通盤考量；白宮對此也不予置評。

●拜登曾說 軍方無異議贊成撤軍

拜登在公開聲明中說，將領們評估時「無異議」認為8月底前應該撤走全軍。

兩位熟知米勒想法的官員指出，米勒今年稍早就向高層示警，認為美軍撤走之後，喀布爾政府恐迅速崩潰，公開及私下都很擔憂美軍會遭遇一波攻擊，反抗軍會鎖定而刺殺阿富汗領袖，故私下建議，鑑於當時處境戾氣極重，不支持由川普時代便展開的持續撤軍。

消息人士指出，米勒與麥肯齊分析阿富汗局勢時，看法諸多一致；奧斯丁及密利也建議不要撤走全部美軍；密利8月與奧斯丁在國防部聯合指出，政府沒人預料到阿富汗政府會崩潰得那麼快。

●兩黨算帳 撤軍建議疑政治陰謀

因為撤軍末期，恐怖分子以炸彈執行自殺攻擊，讓13名美軍及至少170名阿富汗人喪生，所以批評拜登全撤美軍的人，特別是共和黨，把罪咎歸在拜登政府頭上，說他們扔下美國公民、有永久居留權人士及持特殊移民簽證的盟友；有些人甚至呼籲奧斯丁、國務卿布林肯該辭職下台。

兩黨目前打算就阿富汗戰爭算帳，因此奧斯丁、密利及麥肯齊向拜登就撤軍做了什麼建議，是否有政治陰謀、不顧戰區屬下的憂慮，這些聲浪浮現，在在預示他們在國會作證時可能不會太好受。