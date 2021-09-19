CNN：美軍無人機發射飛彈後 CIA才示警「有兒童」

喀布爾遭誤炸被害者的家屬正在檢視汽車殘骸。(Getty Images)

美國有線電視新聞網(CNN)引述三名知情人士爆料指出，美軍8月29日在阿富汗 透過無人機發射發飛彈攻擊一輛汽車，阻止呼羅珊伊斯蘭國(ISIS-K)恐怖分子襲擊正在喀布爾機場撤退的美軍時，中央情報局(CIA)曾緊急發出警告，稱攻擊目標可能有兒童在內；但已太遲，警告發出後數秒，汽車即中彈，造成十名平民死亡，其中七人是兒童。

儘管軍方在之後數星期仍堅稱是合理打擊恐怖分子，但中央司令部司令麥肯齊(Frank McKenzie)最終承認錯誤，雖然他拒絕承認是徹底的失敗，但事件反映了軍方與情報部門之間在行動前的溝通及協調有問題。

目前仍不清楚軍方決定發射飛彈前，是否有通知情報部門，在情況緊急及瞬息萬變下，戰場指揮官有權不諮詢指揮系統而展開攻擊行動。

在某些情況下，軍方行動前會要求情報部門監控其攻擊目標，雙方會共享情報，最後由軍方指揮官決定是否展開攻擊。

今次錯誤凸顯了拜登 政府倉卒從阿富汗撤軍後，正面對必須作出的迫切決定，即在沒有美軍駐紮下，未來在阿富汗的攻擊行動，是由國防部 還是中央情報局來決定。

CNN就此查詢中情局及中央司令部，但都未獲回應。

反恐部門、情報單位及軍方均認為，在沒有美軍駐紮的情況下，要合法正確打擊阿富汗ISIS-K或凱達組織，會變得極其困難，然而將有關任務分配給情報及軍方部門，只會更頻繁出現嚴重的後果。

消息人士指出，拜登政府目前仍在努力構建未來在阿富汗反恐任務的機制；多年來，情報部門與國防部一直共同努力在阿富汗實施反恐作業，但兩個部門的溝通一定會有間隙，而且兩者是按照不同的標準運作。

一些前情報官員更進一步指出，CIA誤殺平民遠少於軍方，而軍方經常低估其攻擊死亡數字，因此很難作出準確的比較。