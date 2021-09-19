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美軍誤炸阿富汗平民 家屬要求調查懲處

編譯徐薏茹／綜合18日電
喀布爾遭誤炸被害者留下的拖鞋。(Getty Images)
喀布爾遭誤炸被害者留下的拖鞋。(Getty Images)

上月底美軍無人機執行空襲任務誤殺10位阿富汗平民，受害者家屬表示華府的道歉並不足夠，要求美方調查此事件並懲處負責人。

艾哈邁迪(Emal Ahmadi)三歲的女兒於美軍的攻擊行動中不幸喪生，家屬尋求金錢賠償，並且要求將其一家重新安置在美國或其他安全的國家。

8月29日當天，艾哈邁迪的兄弟澤梅萊(Zemerai)剛在他家的車道停好車，幾名孩子正巧過去打招呼，一枚美軍的地獄火飛彈於這時擊中澤梅萊的車，他們的十位家庭成員因此喪生，其中包括七名兒童。

中央司令部司令麥肯齊(Frank McKenzie)17日承認確實有無辜的平民在這次空襲行動中被誤殺，並說這次行動是一個「悲慘的錯誤」。

美軍起初聲稱空襲行動瞄準伊斯蘭國團體的協助人，成功阻止該組織的恐怖攻擊行動，然而軍方說法與事實有很大出入，美聯社與多家媒體報導被擊中的車輛駕駛是美國人道組織的長期員工，儘管國防部斷言該輛車載有爆炸物，但並未發現爆炸跡象，麥肯齊為此次失誤道歉，表示美國正考慮支付受害者家屬賠償金。

艾哈邁迪向美聯社表示，希望美國調查是誰操作無人機，並且懲處相關人員，「道歉對我們來說並不夠，美國應該找出做這件事的人。」他說儘管一再要求，家屬卻從未接到美國官員的電話。

麥肯齊稱此次襲擊白色豐田轎車前已追蹤該台車約八小時，是基於「合理的把握」所做出的判斷，確信該輛車對喀布爾機場的美軍有立即的威脅，軍方認為該輛車上有爆炸物；對此艾哈邁迪表示，不解為何民宅會被誤認為伊斯蘭國的藏匿處，他提到美國無人機的能力時說「他們可以看到那裡有無辜的兒童在車內和車附近，不管是誰做的都應該被懲罰，這是不對的。」

美國 喀布爾 阿富汗

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