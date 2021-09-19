我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

被遺棄在阿富汗的美公民 現況曝光「東躲西藏」

編譯盧炯燊／綜合18日電
阿富汗神學士武裝分子在街頭巡視。(歐新社)
阿富汗神學士武裝分子在街頭巡視。(歐新社)

國務院聲稱，自美軍撤離阿富汗後，截至8月17日至少有64名美國公民和31名綠卡持有人已被撤離，而且在17日這一天，可能有更多人在喀布爾機場乘搭發機離開，但實際數字沒有公布；國務卿布林肯上周在國會聽證時已表明，不會再追蹤數千個曾為美國政府工作的阿富汗人、永久居民及美國公民，他們的命運著實令人關注。

美聯社透過救援組織的信息、親人的消息、電子郵件和電話聯絡，拼湊出美軍倉卒撤離後，這些被棄下的一群人的日常生活。

這些人的安全沒有得到確實保證，現在東躲西藏，從一個地方搬到另一個地方，穿上寬鬆的衣服和罩袍避居，害怕給神學士發現，所有人都說更加擔心拜登政府協助他們撤離的諾言成空。

其中一名持有美國綠卡的人從德州返家郷探望家人，結果無法到機場登機離去；他說，數周前收到電話，對方自稱是神學士，勸他留下來，強調不會傷害他；對方甚至說知道他在何處。

這通電話足讓這個美國永久居民馬上逃離所住在的喀布爾公寓。

另一個同樣來自德州的57歲綠卡持有人，兒子目前在德州達拉斯郊區生活，多年來承包美國軍方的工作；她向美聯社表示，看到神學士武裝分士開著悍馬接管了對街的一棟房子。她和丈夫最害怕的是神學士發現她一家與美國的關係。

她的兒子向美聯社表示，曾經多次致電美國駐喀布爾大使館官員，填寫所有必要的文件，甚至還獲得退伍軍人團體和國會議員的幫助，但最後都沒有下文。

美聯社駐阿富汗記者表示不知道是否有任何美國公民或綠卡持有者遭神學士抓走，但證實最近有幾名為前政府及軍隊工作的阿富汗人被帶走，不過查問後獲釋。

神學士政府承諾讓持有適當旅行證件的美國人及阿富汗人離開，但聯合國人權事務負責人巴切萊特(Michelle Bachelet)表示，有證據表明他們沒有信守諾言，這對被遺棄在阿富汗的美國人及永久居民來說，無疑是個警訊。

美國公民 阿富汗 神學士

上一則

20年罕見移民潮 上萬海地無證客塞爆德州大橋

下一則

美軍誤炸阿富汗平民 家屬要求調查懲處

延伸閱讀

「車內有兒童」 CNN：美軍誤炸平民 CIA曾示警

「車內有兒童」 CNN：美軍誤炸平民 CIA曾示警
阿富汗難民落腳北加佛利蒙 華人團體聯手辦活動募款

阿富汗難民落腳北加佛利蒙 華人團體聯手辦活動募款
至少2死19傷 阿富汗東部爆炸 擊中神學士車輛

至少2死19傷 阿富汗東部爆炸 擊中神學士車輛
美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

熱門新聞

美網公開賽11日在紐約市法拉盛舉行，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努在女子單打決賽中，以直落二擊敗19歲的加拿大費南德茲，拿下人生的第一個大滿貫，也是公開賽有史以來第一位從會外賽一路打進會內大滿貫奪得冠軍的女子選手。(美聯社)

美網大驚奇 中英混血18歲女將奪冠 秀中文謝球迷

2021-09-12 09:03
8月31日，中國駐美大使秦剛在華府應邀出席美中關係全國委員會董事會舉行的線上歡迎活動並發表主旨演講。（新華社）

中駐美大使爆粗魯言論 在不公開會議要美國「閉嘴」

2021-09-12 09:56
「華盛頓郵報」即將出版的新書爆出猛料，稱在川普執政時期的最後幾個月裡，美國高級軍官2次擔心總統的行為可能會引發與中國的戰爭，因此採取緊急行動以避免武裝衝突。（路透）

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

2021-09-14 23:02

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

2021-09-11 18:40
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

瑞度卡努身價飆10億 美網250萬獎金 想買152元AirPods

2021-09-13 09:41
紐約市卡麥餐廳領位員要求顧客出示疫苗接種紀錄，結果遭到圍毆。旁觀者的手機拍下當時經過。(WNBC截圖)

不願出示接種卡 3德州觀光客痛毆紐約餐廳員工

2021-09-18 07:05

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點