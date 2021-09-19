被遺棄在阿富汗的美公民 現況曝光「東躲西藏」

阿富汗神學士武裝分子在街頭巡視。(歐新社)

國務院聲稱，自美軍撤離阿富汗 後，截至8月17日至少有64名美國公民 和31名綠卡持有人已被撤離，而且在17日這一天，可能有更多人在喀布爾機場乘搭發機離開，但實際數字沒有公布；國務卿布林肯上周在國會聽證時已表明，不會再追蹤數千個曾為美國政府工作的阿富汗人、永久居民及美國公民，他們的命運著實令人關注。

美聯社透過救援組織的信息、親人的消息、電子郵件和電話聯絡，拼湊出美軍倉卒撤離後，這些被棄下的一群人的日常生活。

這些人的安全沒有得到確實保證，現在東躲西藏，從一個地方搬到另一個地方，穿上寬鬆的衣服和罩袍避居，害怕給神學士 發現，所有人都說更加擔心拜登政府協助他們撤離的諾言成空。

其中一名持有美國綠卡的人從德州返家郷探望家人，結果無法到機場登機離去；他說，數周前收到電話，對方自稱是神學士，勸他留下來，強調不會傷害他；對方甚至說知道他在何處。

這通電話足讓這個美國永久居民馬上逃離所住在的喀布爾公寓。

另一個同樣來自德州的57歲綠卡持有人，兒子目前在德州達拉斯郊區生活，多年來承包美國軍方的工作；她向美聯社表示，看到神學士武裝分士開著悍馬接管了對街的一棟房子。她和丈夫最害怕的是神學士發現她一家與美國的關係。

她的兒子向美聯社表示，曾經多次致電美國駐喀布爾大使館官員，填寫所有必要的文件，甚至還獲得退伍軍人團體和國會議員的幫助，但最後都沒有下文。

美聯社駐阿富汗記者表示不知道是否有任何美國公民或綠卡持有者遭神學士抓走，但證實最近有幾名為前政府及軍隊工作的阿富汗人被帶走，不過查問後獲釋。

神學士政府承諾讓持有適當旅行證件的美國人及阿富汗人離開，但聯合國人權事務負責人巴切萊特(Michelle Bachelet)表示，有證據表明他們沒有信守諾言，這對被遺棄在阿富汗的美國人及永久居民來說，無疑是個警訊。