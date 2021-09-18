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川普卸任後 子女、親信享額外維安 半年花170萬公帑

記者張聲肇／綜合報導
川普下台前曾簽署行政命令特勤，人員額外保護其子女及三名官員長達六個月，納稅人埋單至少170萬元。(歐新社)
川普下台前曾簽署行政命令特勤，人員額外保護其子女及三名官員長達六個月，納稅人埋單至少170萬元。(歐新社)

華盛頓郵報最近檢查政府開支檔案後赫然發現，按前總統川普下達的特殊命令，特勤人員在他離開白宮後，額外保護其四名已成年子女及三名官員六個月，美國納稅人為此埋單170萬元。

華郵17日報導，前財長米努勤(Steven Mnuchin)6月訪問以色列，目的是替自己的公司找投資人，然後赴卡達開會，卻享有特勤局幹員隨行當「保鑣」，他們中東行程每人機票補助3000元，住豪華多哈皇家旅館花1萬1000元，總計下來，納稅人為保護這位下台五個月的前官員、千萬富豪的商務旅程「額外」付出5萬2000元。

另兩名川普文官愛將和他四名成年子女，同樣享受六個月額外的特勤保護服務；華盛頓郵報統計，美國政府因此額外支出170萬元。

特勤局年預算達24億元，170萬元不算什麼，但下令特勤人員保護富裕「平民」，跟著跑滑雪度假勝地、周末親友家庭聚會、渡假村、國外商務旅行，可能就有點問題了。

曾任特勤局主管的赫爾明斯基(Jim Helminski)指出，繼續享受免費豪華轎車服務、高級餐廳大餐，大概沒人會不高興；不過，川普這項決定看來像是把公家服務當作犒賞圈內人；「就算川普家人和親信出遊真有風險，這些人已是一介平民，也雇得起聲譽卓著的民間保全人員。」

特勤局對此不予置評，只發表聲明說已盡量在「符合安全要求」和「明智的資源配置」間找到平衡點。

川普的特勤人員額外保護其子女及三名官員長達六個月，納稅人埋單至少170萬元；其中...
川普的特勤人員額外保護其子女及三名官員長達六個月，納稅人埋單至少170萬元；其中一個被過度保護的對象是原財政部長米努秦。 (美聯社)

川普辦公室也不理睬媒體詢問；米努勤透過發言人表示，他並沒有要求川普提供分外的保護。

針對外界質疑米努勤為何不拒絕接受，米努勤的發言人歐瑪利(Devin O'Malley)回答說，米努勤沒拒絕是因為「政府官員勸他要保住這份待遇」。

依法特勤局要終身保護前總統及其配偶，子女則到年滿16歲為止。

柯林頓、歐巴馬和小布希都曾命令特勤局保護年紀稍長、大學年齡的子女，川普則延長特勤保護四名年紀各為43、39、37和27歲的子女及其配偶，以及米努勤、梅杜斯和前國安顧問歐布萊恩。

這六個月當中，特勤人員買機票、住飯店、租車保護川普長女伊凡卡和庫許納夫婦的費用達34萬7000元，另5月陪庫許納赴阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)談生意住宿費9000元；為保護艾瑞克和小唐納則各申報24萬1000元和21萬3000元。

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