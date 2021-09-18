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大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

極右團體今華府集會 稱年初國會暴徒是「政治犯」

記者顏伶如／綜合報導
今年1月6日造成死傷的國會暴動事件，華府周六有一場名為「為J6伸張正義」的抗議集會，國會山莊17日鐵門深鎖，謹防再度遭到衝擊。(Getty Images)
今年1月6日造成死傷的國會暴動事件，華府周六有一場名為「為J6伸張正義」的抗議集會，國會山莊17日鐵門深鎖，謹防再度遭到衝擊。(Getty Images)

美聯社報導，今年1月6日發生的國會暴動事件，華府18日「為J6伸張正義」(Justice for J6)抗議集會的主辦者企圖改寫歷史，將遭聯邦起訴的暴徒改稱「政治犯」(political prisoners)，而活動主辦人布拉納德(Matt Braynard)其實是個名不見經傳的人物。

美聯社指出，布拉納德曾任共和黨分析師，並在一家小型選舉公司負責數據分析，後來自行創業從事顧問服務，但紀錄顯示，只承包極少數聯邦客戶。布拉納德在前總統川普2016年競選團隊任職數個月，解雇之後則創立非營利組織，募款效果並不佳，組織的免稅(tax-exempt)資格去年被取消。

不過，川普在2020年大選連任失敗之後，布拉納德的事業突然起死回生。布拉納德參加了川普盟友籌組的激進派推翻選舉結果組織，得以因此累積知名度，同時也賺取可觀的顧問費用，募款所得更是超過以往，讓他的非營利組織「美國向前看」(Look Ahead America)能東山再起。

美聯社分析，如今布拉納德與「美國向前看」組織企圖透過取得不久的新平台與資源，對於1月6日國會暴動的真實經過推出「替代版本」，將遭到聯邦起訴的暴徒改稱「政治犯」。

就連曾經與布拉納德站在同一陣線的共和黨籍國會議員，對於是否參加18日活動都三緘其口。不過，警方對於這場活動仍然嚴陣以待，已經加強安全措施，各界則關注曾在1月6日暴動中現身的同一批激進團體是否又將參加18日的抗議。

「為J6伸張正義」抗議集會周六在華府舉行，國會山莊警方17日嚴陣以待。(歐新社)
「為J6伸張正義」抗議集會周六在華府舉行，國會山莊警方17日嚴陣以待。(歐新社)

紐約時報分析，對於18日這場活動，共和黨國會議員的反應多為既不參加也不譴責，消息人士透露，川普則稱這場活動是個「陷阱」(setup)，不管活動結果如何，一定都會讓他難堪。

報導指出，許多共和黨國會議員對於國會暴動的慘痛經驗記憶猶新，對於18日抗議活動拒絕發表評論，選擇明哲保身。截至17日為止，完全沒有任何一位國會議員敲定將參加18日的活動，就連曾經對暴徒發表讚美之詞、甚至將暴徒形容為「愛國者」的共和黨議員，也都沒有參加計畫。

參議院共和黨黨鞭、南達科他州聯邦參議員熊恩(John Thune)說：「某些懷有怒氣的民眾打算到國會山莊抗議，我在參院遇到的共和黨員當中，並沒有任何人鼓吹或促使類似活動。」

共和黨 川普 美國

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