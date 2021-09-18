曾批川普「國家毒瘤」 俄州聯邦眾議員不選了

俄亥俄州共和黨國會眾議員岡薩雷斯，曾投票支持彈劾川普，他於18日宣布不尋求連任。(美聯社)

俄亥俄州共和黨 籍聯邦眾議員岡薩雷斯(Anthony Gonzalez)16日晚表示，兩屆議員任期屆滿後，明年不會尋求連任；他曾形容前總統川普 為「國家毒瘤」(a cancer for the country)，如今也不想與川普支持的對手角逐席位。

岡薩雷斯是對川普煽動1月6日國會攻擊投下彈劾 同意票的十名共和黨眾議員中，首名選擇退休、不再參與明年仍受川普支配的激烈初選的人。

身為兩個孩子的父親，岡薩雷斯強調，他選擇退休大多數基於家庭考量，難以在兩個城市間工作與生活，而情況在他投下彈劾同意票後惡化，他的妻小都面臨人身威脅。

岡薩雷斯表示，有品質的生活是他下定決心的主因，他和家人曾在克利夫蘭機場被兩名員警護送，這是政府出於他投下彈劾同意票後增加的維安措施。

他說：「那種時候不禁捫心自問，這真的是我想要家人旅行時所受到的待遇嗎？」

18日滿37歲的岡薩雷斯曾是共和黨企盼的候選人，古巴裔的他曾為美式足球運動員，且在NFL首輪選秀中被選上，但他的運動生涯因受傷畫下句點；他憑藉光輝美足表現取得史丹福大學碩士並轉戰政壇，首次參選便選上俄州東北部選區席位。

保守派的岡薩雷斯大多支持川普的政策，但他與川普及眾院共和黨領袖的嫌隙在共和黨試圖推翻去年大選結果及國會攻擊彈劾案中擴大。

他坦言，堅持連任將面臨「殘酷無情的初選」，對上川普的白宮顧問米勒(Max Miller)；川普2月已表態支持米勒。

國會攻擊成岡薩雷斯與川普畫清界限的時刻，他認為川普危害美國民主。

「我不再相信他能回鍋」；岡薩雷斯說：「我大部分的政治精力將花在落實這個目標。」

他說，國會遭攻擊過後，黨內出現不確定性，懷疑部分共和黨領袖是否會持續臣服川普，但在懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)被逐出領導階層後，川普盟友、眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)仍持續對川普效忠，甚至邀請川普擔任眾院共和黨募款活動的主要講者。

岡薩雷斯說，至少在華盛頓，共和黨仍是川普的政黨。