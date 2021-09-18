假多元？紐約客自家編輯開砲 「白人迴避種族議題」

紐約客雜誌一向標榜多元化，圖為該雜誌2014年12月號著名的封面。(紐約客)

受人吹捧的美國 知名雜誌「紐約 客」(The New Yorker)這幾天成為新聞界和藝文界焦點，起因是該雜誌檔案編輯歐沃貝(Erin Overbey)14日在推特發出一串長達20帖的推文，以令人震驚的統計數據指證歷歷，譴責「紐約客」的作家及編輯缺乏多樣性，長期占據優勢的白人根本無意談論種族多元議題。

據歐沃貝提出的數據，過去15年來，「紐約客」平面印刷雜誌只有不到0.01%的專題和重要文章是由非裔編輯處理；1925年至1935年間在雜誌發表的女性人物專文，甚至比1990年至2000年期間還多；1990年到2020年這過去30年，由女性或有色人種作家發表的電影、美術或古典音樂評論非常少、甚或一篇也沒有 。

歐沃比的長串貼文開頭寫道：「來談談種族主義 吧！大多數身在知名雜誌的白人，根本不想談論種族或多樣性。為什麼呢？因為他們被允許生存在某種世界裡，那個世界的刊頭欄位類似1950年南方鄉村俱樂部的會員登記處。」

她繼續道：「這些出版物裡的白人很少積極展現種族主義；他們根本不去挑戰現狀，擔心這麼做會給自己帶來不便或不自在，因此，現狀根深蒂固了幾十年。那些在其他方面友好體面的白人，正是緊緊掌控媒體刊頭和編輯部門的消極種族主義基石。」

歐沃貝也在推文中指出，「紐約客」網站過去五年出現了一連串令人印象深刻的不同作者署名，在代表性和包容性方面的表現，遠勝過雜誌印刷版。

「紐約客」網路版華裔編輯羅明瀚(Michael Luo)特別推文回應歐沃貝，他寫道，「自從我2016年加入以來，我們雜誌的數位運營規模增加一倍多，有色人種招聘比例非常非常高。值得看看過去幾年裡我們聘來的編輯、專職作家和特約作家；名單裡的人才華橫溢且多元化。這是整個企業的重心，它反映在各部門，尤其是事實核查部門成長特別大。」

「紐約客」雜誌發言人則回應表示，「多年來，我們一直在努力增強「紐約客」代表性不足者旳音量，也已取得重大進展；這些反映在我們的作家、資深編輯職務和整個企業中。我們認為這些推文未能全面或公正看待『紐約客』及其努力；但總是有更多工作要做，我們也期待去做。」