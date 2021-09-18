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傳奇棋后怒了 告「后翼棄兵」台詞誹謗 求償500萬

記者顏伶如／綜合報導
Netflix推出的劇集「后翼棄兵」講述一名西洋棋大師的故事。 (美聯社)
Netflix推出的劇集「后翼棄兵」講述一名西洋棋大師的故事。 (美聯社)

串流媒體Netflix的熱門迷你劇集「后翼棄兵」(Queen's Gambit)今年稍早在金球獎獲得兩座獎項，也入圍18項艾美獎，但完結篇裡的一句台詞卻引發訴訟；傳奇女棋手諾娜‧加普林達希維爾(Nona Gaprindashvili)指控這句台詞誹謗，16日已向加州中區聯邦法院提告，求償500萬元。

加普林達希維爾於1941年出生在蘇聯時期的喬治亞共和國、曾獲世界冠軍；現已80歲的加普林達希維爾在訴狀中指出，「后翼棄兵」完結篇描述女星安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)扮演的虛構人物女棋手成就時說，表現遠遠超過其他棋壇前輩；其中一句台詞為：「雖然有諾娜‧加普林達希維爾，但她是女子棋手領域的世界冠軍，從來不曾跟男棋手交過手。」

1941年出生於蘇聯時期喬治亞共和國的傳奇女棋手諾娜‧加普林達希維爾，曾獲世界冠...
1941年出生於蘇聯時期喬治亞共和國的傳奇女棋手諾娜‧加普林達希維爾，曾獲世界冠軍的。(路透)

加普林達希維爾向法院指出，自己身為真實世界裡的冠軍棋手，竟遭到「后翼棄兵」影集裡的虛構人物台詞誣蔑，製作單位顯然涉嫌誹謗，影集完結篇的劇情編排「充滿令人噁心的性別歧視與貶抑意圖」。

加普林達希維爾是史上第一位獲得「大師」(Grandmaster)頭銜的女棋手，生涯裡曾經與數十名男子棋手比賽。

訴狀中指出，就在「后翼棄兵」故事背景設定的1968年，加普林達希維爾已至少與59名男棋手交過手，其中一場比賽更是她一個人同時與28名男子棋手對戰；而59名男子棋手中，至少10人當時擁有「大師」頭銜。

訴狀中指出，原本這齣影集的故事是想啟發年輕女性，因此在劇中呈現了一名年輕女子與世界頂級高手的男棋手比賽，但Netflix卻侮辱了現實世界裡的正牌女先鋒。

加普林達希維爾指控Netflix誹謗及以錯誤訊息侵犯個人隱私(false light invasion of privacy)求償500萬元，同外也因為失去商業機會另外求償7萬5000元。

Netflix對新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)發表聲明說：「Netflix對於加普林達希維爾女士及她卓越非凡的事業予以高度尊敬，但我們認為訴狀指控內容並無根據，將極力證明清白。」

Netflix推出的劇集「后翼棄兵」講述一名西洋棋大師的故事。 (美聯社)
Netflix推出的劇集「后翼棄兵」講述一名西洋棋大師的故事。 (美聯社)

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