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染疫暴增 愛達荷州啟動醫療配給：先治有機會康復者

編譯林梅婕／綜合16日電
新冠病患湧入，醫療系統不堪負荷，愛達荷州宣布啟動緊急醫療措施，先救能康復的病人。圖為波夕聖路克醫院急診室醫護人員搶救新冠患者。(美聯社)
新冠病患湧入，醫療系統不堪負荷，愛達荷州宣布啟動緊急醫療措施，先救能康復的病人。圖為波夕聖路克醫院急診室醫護人員搶救新冠患者。(美聯社)

愛達荷州新冠肺炎疫情升溫，各地醫院都擠滿染疫的患者，州政府16日宣布啟動全州醫療配給系統，依照「危機護理標準」(crisis standards of care)作業，優先治療最有機會康復的人。

愛達荷州健康與福利廳(Idaho Department of Health and Welfare)在聲明中解釋：「除了完全健康的人，有些可以恢復較快的患者則可優先接受治療，或是比那些恢復機會較低的人更有取得使用呼吸器的機會。」

不過州政府指出，目前並非每家醫院都需要啟動醫療配給系統，有些醫院仍可正常運作；由於醫院的新冠患者過多時，往往影響到其他病患就醫的權益，這也是啟動配給系統的原因之一。

愛達荷州衛生福利廳主任傑普森(Dave Jeppesen)表示：「現在的狀況確實很險峻，不管你得的是新冠肺炎，或是心臟病、車禍，我們都沒有足夠的醫療資源來治療所有的患者。」

傑普森也提醒民眾提升防疫戒備，室內戴上口罩；他並呼籲說：「解除危機標準最好的方法，就是讓更多人接種新冠疫苗。」

愛達荷州疫苗覆蓋率 全美吊車尾

愛達荷州的疫情慘況也凸顯新冠肺炎對醫療系統造成的負擔和破壞，尤其是疫苗覆蓋率偏低的地區，目前大多就醫住院的新冠患者多為未接種新冠疫苗者。

根據紐約時報(NYT)有關新冠疫苗的追蹤報導，愛達荷州為全國疫苗覆蓋率最低的州之一，接種一劑疫苗的成人只有60%，甚至遠低於全國比率76%。

該州染疫住院率也不斷上升，統計顯示，今年8月初住院的新冠患者僅170人，如今已暴增至超過600人；州政府先前只有在北部地區啟動醫療配給系統，不過情勢仍持續惡化，故16日要求全州所有醫院配合實施。

在危機護理標準之下，有些病患必須等候病床或轉至外州的醫院接受治療；但該州公衛官員也透露，鄰州的狀況恐怕也不盡理想，有些醫院同樣被新冠患者給淹沒，不見得能提供協助。

新冠病患湧入，醫療系統不堪負荷，愛達荷州宣布啟動緊急醫療措施，先救能康復的病人。...
新冠病患湧入，醫療系統不堪負荷，愛達荷州宣布啟動緊急醫療措施，先救能康復的病人。圖為波夕聖路克醫院急診室護士握住新冠病患的手。(美聯社)

疫苗 愛達荷州 新冠肺炎

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