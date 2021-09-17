美單日病歿2000人 7個月新高 24州為企業疫苗令告拜登

美國單日新冠肺炎病歿人數達2000人，刷新七個月以來新高。圖為愛達荷州的波夕聖路克醫院急診室醫護人員搶救病患。(美聯社)

美國 單日新冠肺炎病歿人數達2000人，刷新七個月以來新高；但拜登 政府強制百人以上企業要求員工接種疫苗的政策，卻被24個州政府提告；拜登日前表示，共和黨 州長的抱怨他聽到了，強制令很難，但有其必要。

聯邦數據顯示，美國單日通報2000人染疫死亡，刷新七個月來最高單日病歿紀錄；雖然此數據可能因為通報時間差而出現暴增情況，仍可視為疫情變化的警訊。

過去五周，美國單日新增確診沒有一天低於10萬例，堪稱防疫一大退步；反觀今年2月7日到7月29日，單日新增確診從未超過10萬例。

美國今夏受Delta變種病毒擴散影響，確診病例急遽回升；約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，疫情迄今全美超過4178萬371人確診、至少66萬9937人死亡。

目前確診數最多的州是田納西州，之後依序為西維吉尼亞、懷俄明、南卡羅來納、阿拉斯加、蒙大拿和肯塔基州。

另有九州的染疫住院人數比其他州還多，分別是阿拉斯加、喬治亞、愛達荷、肯塔基、俄勒岡、南卡羅來納、田納西、華盛頓和西維吉尼亞州。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，63.5%的12歲以上國民已完全接種。

拜登日前強制百人以上企業要求員工接種疫苗，否則就得每周篩檢；24名共和黨籍州檢察總長16日寫信給拜登，呼籲拜登重新評估此強制令的決策，形容這項計畫「災難性且會造成反效果」。

信中寫道，「總統先生，您的疫苗強制令不僅代表對個人自由的威脅，也是可能在公衛災難期間趕走弱勢員工，恐怕擴大醫院人力危機且對所有國民造成嚴重後果。」

共和黨州長早在拜登頒布企業疫苗強制令後高聲反對且揚言採取法律行動，德州州長艾伯特(Greg Abbott)形容此要求「侵犯私人企業」，內布拉斯加州長州長芮基茲(Pete Ricketts)則說，這「違反個人自由且濫用聯邦政府職權」。

南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)推文寫道，將「挺身捍衛自由」，嗆拜登「法院見」。

共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)表示將對拜登政府提告，「保護美國人及其自由」。

拜登批共和黨州長扯後腿

拜登批評共和黨州長在防疫方面扯後腿，要告就告，稱此強制令「很難，但有必要」。

近期民調顯示，60%受訪者支持聯邦政府對大企業的疫苗令，但支持者多為民主黨選民，僅30%共和黨選民認同此政策。