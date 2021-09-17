補強針打不打？該打幾劑？ 莫德納董事長：仍未知

接種新冠肺炎疫苗一段時間後，是否需要補強針仍沒有定論。圖為莫德納疫苗。(本報資料照片)

接種新冠肺炎疫苗 一段時間後，是否需要補強針仍沒有定論；莫德納 藥廠總裁霍奇(Stephen Hoge)16日說：「我們不知道第三劑就是最後一劑，或未來需要注射更多劑，這是我們現在仍未解的科學難題。」

霍奇接受雅虎新聞訪問時表示，若補強針能提供保護力，屆時進入秋冬呼吸道疾病達到高峰，新冠肺炎疫情 出現突破性感染造成確診案例暴增，將須施打補強針。

不過目前醫學界存在兩派說法，部分專家表示目前的接種已足夠抵擋病毒，應仰賴記憶細胞作用；但另一派認為應著重於抗體濃度，來決定接種補強針的時間點。體內的抗體濃度，在剛接種後最高。

然而霍奇表示，他不同意上述兩種理論互斥的說法；他表示：「我們認為，在記憶細胞與抗體效價之間爭論是錯誤的，兩個都很重要。」

根據莫德納15日發布的數據資料，接種第一劑八個月後的保護力優於13個月後。不過在老年人和免疫系統不全的民眾身上，保護力呈下降趨勢；目前食品暨藥物管理局(FDA)已授權免疫系統不全者得以接種補強針。

莫德納正申請補強針授權，目前劑量訂在50微克，為原先劑量的一半，預計在輝瑞(Pfizer)之後取得授權；此外因補強針的劑量較低，莫德納預計將增加產量；莫德納受惠於龐大資金，將得以在疫情期間擴產，但擴產速度並不快。霍奇說：「我們的產能已開到最大。」

莫德納疫苗大多仰賴第三方製造商協助，霍奇說：「我們在製造端投入更多資金，將生產更多疫苗，看好明年的產能。」

談到近期升溫的疫情，霍奇也指出，是疫苗保護力隨時間減弱，以及Delta變種傳染力較強的結果。他表示：「Delta的傳染力太強，考驗我們疫苗的保護力，也暴露疫苗的弱點，這是我們最初沒預料到的。」