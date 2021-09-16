我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

天天勸打疫苗無效 佛州郡長助理：家族3周6人染疫死

編譯陳韻涵／綜合15日電
圖為民眾接種疫苗。(美聯社)
圖為民眾接種疫苗。(美聯社)

佛州棕櫚灘郡(Palm Beach County)郡長助理麗莎‧威爾森(Lisa Wilson)苦勸家人接種新冠疫苗無效，結果家族成員在三周內共六人染疫死亡。

今日美國(USA Today)報導，威爾森長期擔任佛州棕櫚灘郡郡長梅莉莎‧麥金利(Melissa McKinlay)的助理，她與丈夫以身作則，帶頭接種疫苗並鼓勵教區牧師協助推廣疫苗接種。

儘管威爾森強調疫苗可挽救性命，但她仍無法成功說服家人打疫苗；過去三周，家族六人死於新冠肺炎併發症。

她說：「我天天告訴他們，你們必須打疫苗，難道我說服的力道還不夠嗎？」

威爾森家族的悲劇始於8月底，48歲的舅舅病逝，接著89歲的祖母確診送醫後不到24小時離世；不久後，她的三個表親，其中兩人48歲和53歲也命喪黃泉；本月19日，44歲的表親也染疫病歿。

她懷疑，在食物銀行工作的舅舅和其中一個表親在職場接觸到病毒，最近曾探望祖母的家人篩檢後呈陰性，但祖母會邀請鄰居到門廊前聊天。

威爾森的家人向來拒打疫苗，祖母的孩子紛紛勸她別打，說她太老、不安全，反正她也不會離開家。

祖母聽了孩子的建議後，她93歲的哥哥打完疫苗沒多久後染疫住院，仿佛強化了疫苗不安全的說法，讓她更堅決不打疫苗；對此，威爾森表示，祖母的哥哥早在接種疫苗前就染疫，所幸他最後保住一命。

她說，家族其他成員不打疫苗的原因，則是看了錯誤報導或社群媒體流傳的內容，指疫苗研發太快而不安全。

威爾森14日在郡委員會的例行疫情記者會上分享這場家族悲劇，希望鼓勵民眾接種疫苗。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，佛州過去幾周受到Delta變種病毒迅速擴散，確診數急遽增加，8月成為疫情以來，佛州染疫病歿人數最多的一個月。

疫苗 佛州 疫情

上一則

反疫苗、反戴罩…美又一廣播節目主持人確診身亡

下一則

狼醫性侵案 拜爾絲國會作證 淚斥FBI、體操隊漠視惡行

延伸閱讀

伊州婦突破性染疫亡 只因到「接種率最低州」旅行

伊州婦突破性染疫亡 只因到「接種率最低州」旅行
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
天天勸打疫苗無效 佛州郡長助理家族3周6人染疫死

天天勸打疫苗無效 佛州郡長助理家族3周6人染疫死
WHO計畫2022年2月提供非洲30%所需疫苗

WHO計畫2022年2月提供非洲30%所需疫苗

熱門新聞

美網公開賽11日在紐約市法拉盛舉行，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努在女子單打決賽中，以直落二擊敗19歲的加拿大費南德茲，拿下人生的第一個大滿貫，也是公開賽有史以來第一位從會外賽一路打進會內大滿貫奪得冠軍的女子選手。(美聯社)

美網大驚奇 中英混血18歲女將奪冠 秀中文謝球迷

2021-09-12 09:03
8月31日，中國駐美大使秦剛在華府應邀出席美中關係全國委員會董事會舉行的線上歡迎活動並發表主旨演講。（新華社）

中駐美大使爆粗魯言論 在不公開會議要美國「閉嘴」

2021-09-12 09:56
「華盛頓郵報」即將出版的新書爆出猛料，稱在川普執政時期的最後幾個月裡，美國高級軍官2次擔心總統的行為可能會引發與中國的戰爭，因此採取緊急行動以避免武裝衝突。（路透）

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

2021-09-14 23:02

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

2021-09-11 18:40
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

瑞度卡努身價飆10億 美網250萬獎金 想買152元AirPods

2021-09-13 09:41
美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold）。（取自第七艦隊臉書）

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

2021-09-08 16:40

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘