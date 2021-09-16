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拜登推第3劑補強針 FDA：3種疫苗保護力仍夠

編譯洪毅／綜合15日電
FDA表示現有疫苗接種有效用，可抵抗變種疫苗。但拜登政府仍推動20日開打第三劑補強針。圖為佛州12歲少女8月接種第一劑疫苗。(美聯社)
FDA表示現有疫苗接種有效用，可抵抗變種疫苗。但拜登政府仍推動20日開打第三劑補強針。圖為佛州12歲少女8月接種第一劑疫苗。(美聯社)

拜登政府有意展開接種新冠疫苗第三劑「補強針」，輝瑞也在15日提交數據，指六個月後接種補強針可讓保護力重回95%；不過，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)專家團隊指出，大體而言，三種疫苗的保護力依然足夠，這項意見可能讓拜登政府推動補強針出現變數。

近期多份數據表明，相較於其他兩種疫苗，輝瑞疫苗的保護力會隨時間減弱，這也是拜登政府在疫情再次升溫下，希望推動補強針的原因之一。

為了推動16歲以上接種補強針，輝瑞15日提交數據，表示以色列在第二劑後六個月接種補強針後，對新冠病毒的保護力可重回95%，這是疫苗剛開始接種時看到的最高保護力；輝瑞還表示，這些數據在7月、8月間彙整，正是Delta變種病毒肆虐的時候。

輝瑞藥廠依最新實驗數據指稱 ，補強針在接種後，保護力可達95%。圖為在賓州一位護...
輝瑞藥廠依最新實驗數據指稱 ，補強針在接種後，保護力可達95%。圖為在賓州一位護士14日準備施打輝瑞疫苗。(美聯社)

雖然有這樣的數據，不過FDA的專家團隊表示，他們「注意到」許多有關保護力消褪，以及高傳染力的Delta病毒危害的憂慮，但「大體而言」，數據依然顯示，三種疫苗在防範重症及病歿上依然有效。

FDA的專家團隊還說：「必須認清的是，雖然從真實世界數據可以觀察到出現效果，但是仍有已知或未知的因素影響其可靠度；基於此點，仍然有些研究數據是更可信賴的。」

補強針是否放行需要FDA點頭，而FDA這番言論，表明內部專家對保護力下降是否一定歸因於疫苗產生的抗體減弱持懷疑態度，進而可能不支持大規模補強針接種，讓拜登政府20日展開補強針的目標複雜化。

補強針可能限縮65歲以上或第一線醫護

華爾街日報引述消息人士報導，FDA有可能做出的決定是，將補強針接種範圍限縮在65歲年長者，或是第一線醫療保健人員等。

FDA由外部專家組成的委員會將在17日討論是否接種補強針，會議過程將全程公開，該委員會的決定對FDA沒有約束力，但在多數情況下，FDA會參照委員會的建議行事。

目前外界對是否應接種補強針並無共識，學術界亦然；雖然各種補強針有效的數據出爐，不過也有專家團隊撰寫報告，質疑接種補強針的必要性，並刊登在最新一期權威醫學期刊「刺胳針」(Lancet)上。

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