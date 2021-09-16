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白宮考慮要求國際航班旅客 出示接種證明

編譯陳韻涵／綜合15日電
美國將要求來美的國際旅客接種疫苗，以保安全。圖為佛州邁阿密國際機場內的來自哥斯大黎加的旅客填表，準備接種免費新冠疫苗。(Getty Images)
美國將要求來美的國際旅客接種疫苗，以保安全。圖為佛州邁阿密國際機場內的來自哥斯大黎加的旅客填表，準備接種免費新冠疫苗。(Getty Images)

消息人士透露，白宮官員希望強化拜登總統上周頒布的疫苗強制新規範，正在討論是否要求搭乘國際航班的旅客出示疫苗接種證明。

華盛頓郵報報導，白宮部分幕僚表示，已有其他國家要求旅客出示疫苗接種才准登機，美國必須加入這個行列。

儘管官員知道強制令的效果最好，但他們傾向只對每位旅客檢查一次疫苗接種證明，而非每次搭機前都要接種；白宮官員表示，搭機前強制接種疫苗的規定還在討論中，可能涵蓋國內線班機。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)說：「我們正在討論所有事項。」

白宮官員強調，除了拜登上周宣布的規定外，目前沒有計畫公布任何額外的強制令。

許多公衛官員認為，搭機要求檢查疫苗接種證明是符合邏輯的下一步舉措，指拜登難以在公衛需求和實際的經濟與政策考量之間取得平衡點；但也有白宮內部人士警告，強制令可能重創航空業。

無論透過何種方式，政府高層都希望鼓勵更多民眾接種疫苗，目前仍有7000萬名符合資格者未打疫苗。

佛奇接受播客節目「The Skimm」訪問時表示，「我會支持(搭機前打疫苗)，若想搭機出遊，就必須接種疫苗。」

然而，白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)接受政治播客節目「Pod Save America」訪問時，認為這項政策不實際且沒有必要。

關於搭機要求打疫苗的相關討論已喧騰數周，部分官員建議國際航空旅客出示已接種疫苗的證明。

報導指出，尚不清楚一旦採行，相關政策適用美國人搭機出國，或是外國人搭機來美的情況，也可能兩者並行。

疫苗 白宮 拜登

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