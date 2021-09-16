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預測成真？全美逾66萬病歿 學者：疫情漸將完全失控

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
最新民調顯示，全美民眾認為最嚴重的疫情還未到來。圖為近月來的重疫州愛達荷州，本月6日湖濱城鎮科達蓮一所醫院內的加護病房擠滿重症的新冠病患。(美聯社)
最新民調顯示，全美民眾認為最嚴重的疫情還未到來。圖為近月來的重疫州愛達荷州，本月6日湖濱城鎮科達蓮一所醫院內的加護病房擠滿重症的新冠病患。(美聯社)

華盛頓郵報報導，新冠肺炎疫情爆發19個月以來，美國再次跨越「平均每500人就有一人染疫亡」的可怕里程碑；丕優研究中心(Pew Research Center)民調則顯示，大多數受訪美國人認為，最嚴重的疫情還沒發生。

多數受訪者：最嚴重疫情還沒發生

南加大(University of Southern California)柯克醫學中心(Keck School of Medicine)醫學教授克勞斯納爾(Jeffrey Klausner)指出，以目前染疫死亡率及總人口來看，「現在就是之前我們所預測，疫情將演變成完全失控的狀態」。

圖為近月來的重疫州愛達荷州，本月6日一所醫院內的加護病房擠滿重症的新冠病患。(美...
圖為近月來的重疫州愛達荷州，本月6日一所醫院內的加護病房擠滿重症的新冠病患。(美聯社)

他說，美國發生疫情之初，常常聽到一句口號，但現在幾乎已被人遺忘，就是「壓平確診人數曲線」(flatten the curve)。

克勞斯納爾舉例說，「壓平確診人數曲線」這句口號的用意在於，盡力避免如同紐約去年疫情那般的「人禍」，必須動用移動式冰櫃暫時存放染疫死者的遺體。

華郵指出，疫苗推出之後，民眾施打率一直未能獲得有效提升，疫情持續存在，染疫死亡人數依舊可觀。

平均每500人就有1人染疫亡

到現在，美國累計染疫死亡人數在本周來到66萬3000人，換算起來平均每500人中就有一人因為新冠病毒而死亡。

若以年齡區分，85歲以上老人占全美總人口僅約2%，但在染疫死亡案例當中卻占25%；在85歲以上老年人當中，平均每35人就有一人感染新冠病毒死亡，相較起來，40歲到64歲年齡層中，平均每780人才有一人染疫身亡。

從族裔背景來看，年齡在30歲到50歲之間的非裔、拉丁裔及美洲原住民、阿拉斯加原住民，受到疫情衝擊最深。

 40歲至64歲年齡層中，亞裔人及白人各自都是平均1300人就有一人染疫死亡，但西語裔平均每390人就有一人染疫死亡，美洲原住民則是每240人就有一人染疫死亡，非裔則有平均每480人有一人染疫死亡。

丕優研究中心8月23日到29日訪問1萬348名18歲以上成人，結果發現54%的受訪成人認為最慘的疫情還沒發生。 73%的受訪者至少已接種一劑疫苗，最初遲疑接種的非裔成人70%)接種率已趕上白人(72%)。 

另有25%受訪者還沒打疫苗，其中疫苗覆蓋率最低的群體包括沒有健保者(57%)、新教福音派白人(57%)，以及共和黨與親共和黨人士(60%)。

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