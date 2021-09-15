修正安全漏洞 教你如何更新蘋果App

蘋果公司(Apple )的資訊安全傳出重大漏洞，駭客可以透過iMessage輕鬆將病毒植入iPhone 、iPad或Mac電腦，蘋果公司在發現後雖立刻推出緊急更新，但有些用戶並未收到自動更新訊息，必須手動更新。

iPhone、iPad或iPod Touch

確認手機連上Wi-Fi，並點選「設定」(Setting)、一般(General)、軟體更新(Software Update)，再點選「安裝」或「下載並安裝」，如果是後者，務必在下載後再點選一次「安裝」。

先確認手上Apple Watch的作業系統是watchOS 7，如果不是，必須用iPhone 6S以後的手機才能替Apple Watch更新；此外，更新作業時，Apple Watch必須有至少50%的電力。

首先將iPhone更新到iOS 14.8版本，將iPhone連上Wi-Fi，並把iPhone與Apple Watch放在藍芽範圍內；由於Apple Watch的更新可能會持續數分鐘甚至數小時，因此當Apple Watch跳出更新提醒時，可以點選「今晚更新」(Update Tonight)。

或是也可以在Apple Watch連上Wi-Fi後，直接點選設定、一般軟體更新，接著按照螢幕上的指示繼續操作。

Apple TV

不論是第三代、4K或HD的Apple TV，都先進入「設定系統軟體更新」(Settings System Software Updates)，並點選「軟體更新」(Software Updates)；如果已經出現了可用版本，直接點選「下載並安裝」；在更新完成前不要拔掉插頭或斷網。

Mac電腦

在選單欄左側的「蘋果選單」(Apple menu)中點選「系統偏好」(System Preferences)，再點選軟體更新、現在更新即可。