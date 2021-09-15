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蘋果發表會 iPhone13首推1TB容量機型 9/24上市

編譯陳韻涵╱綜合14日電
蘋果14日在加州推出最新iPhone 13 Pro，主打電影等級的影片待設能力，以及微距攝影。(路透)
蘋果14日在加州推出最新iPhone 13 Pro，主打電影等級的影片待設能力，以及微距攝影。(路透)

蘋果14日在加州舉辦秋季發表會，揭曉iPhone 13系列、New iPad、iPad Mini、Apple Watch 7等新產品，iPhone 13容量大一倍、鏡頭升級，售價約700元到1100元不等，預定24日上市；iPad系列也有所更新，即起預購，24日與iPhone同步上市。

受新冠肺炎疫情影響，此次發表會採預錄串流播放進行；蘋果執行長庫克(Tim Cook)說：「我們讓iPhone更厲害。」

蘋果最近頻出狀況，包括駭客得以入侵並控制iPhone等蘋果裝置、未能糾察兒童性暴力的影像挨批，聯邦法官的裁決削弱蘋果在應用程式商店築起的收益圍牆，關乎數十億元年收。

新款iPhone 13系列有四種，分別是iPhone 13、iPhone 13 Mini、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，價格約700元到1100元不等，24日上市。

全球權威資訊科技研究與諮詢機構「顧能」(Gartner)分析師阮唐(Tuong Nguyen)說：「這是一次增值的升級，部分新特色令人傾心，但大多數功能並不吸引多數使用者或使用者已視為理所當然。」

iPhone 13最吸睛部分是首推1TB容量機型，以往最大為512GB，1TB夠存約25萬張相片或500小時高解析度影片。

此外，iPhone 13搭載更棒的鏡頭，改良超廣角鏡、電影級攝影功能與夜拍效果，續航力當然也更好。

iPhone 13系列大幅升級，價格也持續上揚，這可能讓更多使用者拉長使用舊機的時間。

除了iPhone 13之外，蘋果此次發表會出乎意料地讓iPad率先登場，更新基本款iPad，升級鏡頭、支援第一代Apple pencil和春季推出的人物置中功能，因應疫情期間的視訊需求；另外，iPad Mini螢幕來到8.3吋，有紫色、粉紅、星光色及太空灰可選，Touch ID移到機身頂端與按鈕結合，接頭改為Type-C；兩款iPad價格從329元到799元不等，即起預購，24日上市。

蘋果14日在加州出Apple Watch Series 7，比前一代有更細的邊框...
蘋果14日在加州出Apple Watch Series 7，比前一代有更細的邊框，更大的錶面顯示螢幕。(美聯社)
蘋果14日在加州推出，Apple Watch Series 7的五款新色提供更多...
蘋果14日在加州推出，Apple Watch Series 7的五款新色提供更多搭配組合。(取自蘋果官網)
蘋果14日在加州出Apple Watch Series 7，比前一代有更細的邊框...
蘋果14日在加州出Apple Watch Series 7，比前一代有更細的邊框，更大的錶面顯示螢幕。(Getty Images)
蘋果14日推出，可以一手掌握的iPad mini，螢幕與處理器效能都有飛耀式的更...
蘋果14日推出，可以一手掌握的iPad mini，螢幕與處理器效能都有飛耀式的更新。 (美聯社)
Apple Watch Series 7(右)比前一代有更細的邊框，更大的錶面顯...
Apple Watch Series 7(右)比前一代有更細的邊框，更大的錶面顯示螢幕。 (取自蘋果公司官網)
蘋果14日在加州出iPhone 13全系列的正面「瀏海」都縮小20%左右，讓造型...
蘋果14日在加州出iPhone 13全系列的正面「瀏海」都縮小20%左右，讓造型更洗鍊。 (取自蘋果官網)
蘋果14日在加州推出最新iPhone 13 Pro，主打電影等級的影片待設能力，...
蘋果14日在加州推出最新iPhone 13 Pro，主打電影等級的影片待設能力，以及微距攝影。(路透)
可以一手掌握的iPad mini，螢幕與處理器效能都有飛耀式的更新。(取自蘋果公...
可以一手掌握的iPad mini，螢幕與處理器效能都有飛耀式的更新。(取自蘋果公司官網)

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