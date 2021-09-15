蘋果發表會 iPhone13首推1TB容量機型 9/24上市

蘋果14日在加州推出最新iPhone 13 Pro，主打電影等級的影片待設能力，以及微距攝影。(路透)

蘋果 14日在加州舉辦秋季發表會，揭曉iPhone 13系列、New iPad、iPad Mini、Apple Watch 7等新產品，iPhone 13容量大一倍、鏡頭升級，售價約700元到1100元不等，預定24日上市；iPad系列也有所更新，即起預購，24日與iPhone同步上市。

受新冠肺炎疫情 影響，此次發表會採預錄串流播放進行；蘋果執行長庫克(Tim Cook)說：「我們讓iPhone更厲害。」

蘋果最近頻出狀況，包括駭客得以入侵並控制iPhone等蘋果裝置、未能糾察兒童性暴力的影像挨批，聯邦法官的裁決削弱蘋果在應用程式商店築起的收益圍牆，關乎數十億元年收。

新款iPhone 13系列有四種，分別是iPhone 13、iPhone 13 Mini、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，價格約700元到1100元不等，24日上市。

全球權威資訊科技研究與諮詢機構「顧能」(Gartner)分析師阮唐(Tuong Nguyen)說：「這是一次增值的升級，部分新特色令人傾心，但大多數功能並不吸引多數使用者或使用者已視為理所當然。」

iPhone 13最吸睛部分是首推1TB容量機型，以往最大為512GB，1TB夠存約25萬張相片或500小時高解析度影片。

此外，iPhone 13搭載更棒的鏡頭，改良超廣角鏡、電影級攝影功能與夜拍效果，續航力當然也更好。

iPhone 13系列大幅升級，價格也持續上揚，這可能讓更多使用者拉長使用舊機的時間。

除了iPhone 13之外，蘋果此次發表會出乎意料地讓iPad率先登場，更新基本款iPad，升級鏡頭、支援第一代Apple pencil和春季推出的人物置中功能，因應疫情期間的視訊需求；另外，iPad Mini螢幕來到8.3吋，有紫色、粉紅、星光色及太空灰可選，Touch ID移到機身頂端與按鈕結合，接頭改為Type-C；兩款iPad價格從329元到799元不等，即起預購，24日上市。